Tortelli di patate e pancetta affumicata, la ricetta toscana più buona degli gnocchi. Semplici e veloci

I Tortelli sono uno dei primi piatti più tipici della cucina italiana, in particolare delle regioni del Nord Italia; perfetti per tutte le occasioni, che sia per un pranzo in famiglia o una cena rustica con amici. Costituiti da una pasta fresca all’uovo, ripiena con ingredienti diversi a seconda della zona in cui vengono preparati;

i nostri tortelli di patate e pancetta affumicata, conditi con un sugo di pomodoro e piselli, sono una ricca rivisitazione dei tortelli di patate, un grande classico di pasta ripiena della cucina toscana:

Questa variante li rende ancora più saporiti, con l’aggiunta nel ripieno di pancetta affumicata e ricotta, e da un condimento rustico con sugo di pomodoro e piselli. La pasta fatta in casa ha sempre un gusto particolare, che in questo caso viene esaltato da un morbido e gustoso ripieno: il risultato è un tortello corposo e saporito, che non potrà non conquistarvi! Seguite tutti i passaggi per realizzare questa ricetta!

Tortelli di patate e pancetta affumicata

Ingredienti per 24 tortelli – 2 porzioni

Pasta

200 g di farina

2 uova

Ripieno

150 g di patate

50 g di ricotta vaccina

30 g di pancetta affumicata

50 g di Pecorino, grattugiato

un uovo piccolo

sale e pepe

Condimento

200 g di passata di pomodoro

100 g di pisellini

mezza cipolla

uno spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva

un rametto di rosmarino

sale e pepe

Pecorino, grattugiato

Preparazione

Per il sugo con pomodoro e piselli, potete utilizzare sia i piselli freschi che i pisellini surgelati o precotti in scatola; in una padella soffriggete la cipolla tritata ed aglio con due cucchiai di olio, quando è dorata, unite i piselli freschi o surgelati e mezzo bicchiere di acqua; coprite con un coperchio, e lasciate cuocere per 10 minuti, a fuoco basso, finché saranno teneri. Se utilizzate i piselli in scatola precotti, scolateli e versateli direttamente nella padella. Salate, pepate ed unite la passata di pomodoro ed il rosmarino, proseguendo la cottura per 10 minuti.

Preparate la sfoglia per i tortelli: impastate uova e farina, a mano, con impastatrice o Bimby, formando un panetto sodo; avvolgetelo in una pellicola e lasciatelo riposare per mezz’ora. Nel frattempo preparate il ripieno: lavate le patate e mettetele a lessare in acqua bollente, intere e con la buccia, lasciandole cuocere per circa 40 minuti, fino a quando saranno tenere: scolatele e lasciatele intiepidire. Tritate finemente la pancetta, e mettetela a rosolare in una padella antiaderente ben calda, finché non diventerà croccante.

Schiacciate le patate nello schiacciapatate, raccogliendo la polpa in una ciotola, aggiungete la pancetta croccante, la ricotta ed il Pecorino, unite l’uovo 16, aggiustate di sale e di pepe e mescolate bene per incorporare gli ingredienti. Stendete il panetto con la macchina tirapasta, per ottenere una sfoglia sottile; distribuite sulla sfoglia il ripieno formando con un cucchiaino dei mucchietti distanziati tra loro 2 o 3 centimetri; risvoltate e sovrapponete la sfoglia sul ripieno, sigillando la pasta attorno al ripieno, in modo che esca tutta l’aria.

Con un coppapasta o uno stampo a forma di mezzaluna, o di altra forma desiderata, ritagliate i tortelli. Cuocete i tortelli in una pentola con abbondante acqua bollente salata, fino a che salgono a galla; scolateli con una schiumarola e versateli nella padella con il sugo di piselli e pomodoro, facendoli saltare per qualche istante, rigirandoli delicatamente per non romperli. Impiattate, spolverizzando con un poco di Pecorino grattugiato, a piacere: i tortelli di patate e pancetta affumicata con pomodoro e piselli sono pronti per essere gustati!

