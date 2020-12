tortellini-in-brodo-con-farina-di-legumi,-senza-glutine

Il classico primo piatto di Natale diventa gluten free e conquista tutti, anche chi non è celiaco. Ingrediente “segreto”, la farina di legumi cotta al vapore: buona e saporita, consente di ottenere un’elasticità simile a quella delle farine senza glutine, ma del tutto senza glutine. Non solo: la farina di legumi è adatta anche a chi soffre di diabete, per i bambini, per gli sportivi, per tutti quelli che cercano un maggior apporto proteico nella loro alimentazione, ma anche per chi vuole un gusto nuovo.

Come usarla? Abbiamo chiesto la ricetta dei tortellini in brodo a Monica Neri, che produce la farina di legumi Legù. Da lei un consiglio: «L’impasto prevede l’uso, oltre che della farina di legumi, di farine di cereali senza glutine cotti: la cottura a vapore dei cereali senza glutine e dei legumi, insieme all’impiego di acqua calda, creano un‘elasticità maggiore e aiutano a legare naturalmente l’impasto senza usare lecite, xantano o altri addensanti/agglomeranti».

Tortellini in brodo senza glutine: ricetta con farina di legumi

Ingredienti

Per la pasta

100 g di farina di mais giallo cotto a vapore



50 g di farina di mais bianco cotto a vapore



150 g di MISCELA LEGÙ (farina di legumi cotti a vapore)



150 g di acqua calda



Farina di riso per spolverare

Per il ripieno

100 g di salsiccia



50 g di carne macinata magra



50 g di suino



50 g di vitello



50 g di PANURÈ LEGÙ (pangrattato di legumi cotti a vapore)



sale, pepe e noce moscata

Per il brodo

500 g di carne da brodo



1/2 cipolla



1/2 carota



1/2 gambo di sedano, dimezzato



1 crosta di grana (facoltativo)



2 cucchiaini rasi di sale marino fine



alloro



grani di pepe

Procedimento

Per il brodo



in una pentola raccogliete la carne, le verdure mondate e lavate, qualche foglia di alloro, grani di pepe, sale e un litro di acqua fredda. Portate a bollore e lasciate cuocere a fuoco basso per almeno 2 ore. A cottura ultimata filtrate il brodo attraverso un colino fine.

Per la sfoglia



Sulla spianatoia setacciate le farine formando la classica fontana. Fate un buco al centro e piano piano versate l’acqua calda; portate la farina al centro con le dita amalgamandola. Impastate e formate una palla che coprirete di pellicola e farete riposare per almeno 2 ore.

Per il ripieno

Tagliate grossolanamente le carni e raccoglietele in una ciotola con la trita. Ponete la salsiccia tagliata a pezzetti in un tegame, fate rosolare e unte la carne; lasciate cuocere per una decina di minuti. Aggiungete il pangrattato di legumi cotti, mescolate e fate raffreddare. Mettete tutto in un mixer e frullate fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete la noce moscata, sale e pepe, frullate nuovamente e tenete da parte.

Preparate pochi tortellini alla volta, per lavorarli velocemente. Dividete l’impasto in 6 parti, lasciate la rimanente sfoglia coperta per evitare che si asciughi. Stendi la sfoglia con l’aiuto del matterello o della macchinetta per la pasta, spolverate di farina di riso, per non farla attaccare. Con una rotella, meglio se zigrinata, tagliate la sfoglia di pasta prima in orizzontale (per il lungo) in strisce alte circa 3 centimetri, poi taglia in verticale in strisce larghe circa 3 cm, creando dei quadrati.

Ponete poco ripieno su ogni quadratino, inumidite il bordo con un dito bagnato di acqua, chiudete a metà, pigiate intorno ai bordi con le dita e pizzicate i lati più corti.

Cuocete i tortellini in brodo bollente ma a fiamma molto bassa, molto delicatamente, per un minuto da quando vengono a galla. Spegnete il fuoco e fate riposare per 2 minuti. Servite i tortellini caldi a piacere cospargendo di grana grattugiato.