Mancano solo 10 giorni al pranzo di Natale e i protagonisti delle nostre tavole non possono non essere i tortellini in brodo. Sono ottimi per restare leggeri, soprattutto dopo il cenone della vigilia, e allo stesso tempo fare comunque un bel pranzo in famiglia. Inoltre, la ricetta che vi indico di seguito vi aiuterà a […]

Tortellini in brodo, il primo perfetto per il pranzo di Natale. Il segreto per un brodo fantastico, cosa si mette nell’acqua scritto su Più Ricette da Imma.

Vittorio Ferla