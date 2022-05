Le tortine alle carote sono soffici, golose e salutari. Sono preparate con ingredienti genuini, che uniti fra di loro danno vita a questi dolcetti soffici, per la gioia dei grandi e piccini. Potete servire le tortine alle carote per colazione oppure per merenda, ma anche da gustare quando si ha voglia di qualcosa di buono, facili anche da trasportare per i bimbi, da consumare per una pausa scolastica. Siete pronti per preparare le tortine alle carote? Si sente già il profumo in casa.

Tortine alle carote

Ingredienti:

280 gr carote

3 uova

100 gr farina di mandorle

1 arancia

70 gr olio di semi

220 gr zucchero a velo

180 gr di farina 00

1 busta di vanillina

16 gr di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Procedimento:

Per realizzare le tortine alle carote, iniziate a pulire e lavare le carote. Tagliatele a pezzi e mettetele in un mixer,

unite il succo dell’arancia e l’olio di semi, frullate il tutto, fino ad ottenere un composto cremoso.

Montate le uova con lo zucchero a velo, per questa operazione ho usato la planetaria con la frusta K, ma potete usare anche delle comuni fruste elettriche.

Appena il composto sarà omogeneo, unite la crema di carote

Nel frattempo unite fra di loro le polveri, e iniziate ad unirle , un poco alla volta ed infine il pizzico di sale.

Dividete il composto negli stampini, massimo fino a un centimetro dal bordo. Infornate in forno statico preriscaldato a 170° per trenta minuti, vale sempre la prova dello stecchino.

Sfornate e lasciate raffreddare, coprendo lo stampino con la pellicola per alimenti, in modo da fare appiattire la superfice e mantenerle umide all’interno. Buona merenda

L’articolo Tortine alle carote, morbidissime e dolci proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.