Se volete un antipasto leggero, che non vi appesantisca tanto, per poi lasciare spazio alla cena o al pranzo di Natale, questo è quello giusto. Non è tanto pesante, si prepara in pochi minuti e con quei pochi ingredienti. Ovviamente lo potete usare anche per una cena leggera e veloce, per un aperitivo con gli amici.

La cosa bella e interessante è che gli ingredienti sono quelli che abbiamo a casa comunemente oppure che possiamo trovare al supermercato con facilità. Le tortine di patate e salmone affumicato, sono un ottimo aperitivo, oppure come antipasto, o per arricchire il buffet per il cenone di Natale. Leggere e super golose, si preparano in poco tempo, anche con largo anticipo, da infornare venti minuti prima di servire.

Ingredienti delle tortine di patate e salmone

300 gr di patate

50 gr di salmone affumicato

1 uovo

40 gr farina

Sale

Pepe

Noce moscata

Prezzemolo

Olio evo

Procedimento:

Per preparare le tortine di patate e salmone affumicato, iniziate a lavare e lessare le patate. Appena cotte, pelatele, attenzione a non scottarvi, e schiacciatele. Unite il prezzemolo tritato, il salmone tagliato a tocchetti, l’uovo, il sale e la noce moscata, amalgamate il tutto.

Se gradito unite anche un pizzico di pepe. Sempre continuando a mescolare unite anche la farina, se l’impasto dovesse risultare troppo morbido, unite un altro poco di farina. Dividete e livellate l’impasto negli stampini dei muffin, cospargete la superfice con un poco d’olio evo. Infornate per venti minuti in forno preriscaldato a 200°. Sfornate, sformate e servite le vostre tortine con patate e salmone.

Tortine di patate e salmone, l’antipasto perfetto per il giorno di Natale: si prepara in 5 minuti con pochi ingredienti scritto su Più Ricette da Michele.

