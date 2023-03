Il tortino al cioccolato è il dolce perfetto per completare il pasto. Dall’esterno sembra un semplice dolcetto. Ma basta affondare una sola volta il cucchiaio, che la vera delizia viene scoperta. Il cioccolato al centro resta fuso, caldo, squisito. Ogni assaggio è una goduria per il palato e per il cuore. Si trova in ogni […]

Tortino di cioccolato di Cannavacciuolo, il suo trucco per un cuore che si scioglie subito. Dove si mette prima di infornare scritto su Più Ricette da Maria.

Vittorio Rienzo