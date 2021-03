Tortino di patate e zucchine. Ricetta facile.

Il Tortino di Patate e Zucchine al forno è un contorno semplice e leggero, perfetto per tutte le occasioni. Un piatto buonissimo e versatile che possiamo personalizzare in base ai nostri gusti, ma anche preparare in anticipo e gustare il giorno dopo.

Per questa ricetta abbiamo utilizzato patate e zucchine tagliati a fettine molto sottili e condite con olio, sale e pepe. In una pirofila da forno abbiamo alternato gli strati dei due ortaggi spolverando con un pochino di formaggio grattugiato. I pochi e genuini ingredienti (solo zucchine e patate, formaggio grattugiato, un pochino di olio e pangrattato) ne fanno un piatto leggero e adatto a chiunque. Volendo, possiamo comunque aggiungere anche del formaggio, ad esempio asiago o fontina, che renderà il tortino ancora più sfizioso!

Come per il classico tortino di patate, anche in questo caso è bene mettere al massimo tre strati di patate, in modo da garantire una cottura ottimale. Se vogliamo fare un tortino più grande, è meglio allora aumentare le dimensioni della teglia. Noi abbiamo scelto di cuocere tutto in forno senza precottura, per avere il massimo del sapore, ma naturalmente le tempistiche non saranno brevissime: ci vorrà in tutto poco più di un’ora. Se vogliamo velocizzare i tempi di cottura, possiamo quindi sbollentare le patate in acqua bollente per 2-3 minuti e fare lo stesso con le zucchine, per circa 1-2 minuti. In questo modo avremo una cottura più rapida. L’unica accortezza è asciugare bene le verdure per evitare che rilascino acqua durante la cottura in forno.

Il Tortino di Patate e Zucchine al forno può essere un ottimo contorno o anche un gustoso antipasto, provare per credere! Fatelo anche voi e se vi va fateci sapere se l’avete apprezzato!

