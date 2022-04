tortino-di-spinaci-leggero-e-gustoso,-ottimo-anche-nella-friggitrice-ad-aria

Un tortino di spinaci leggero e gustoso, facile da realizzare con la cottura nella friggitrice ad aria;

una cottura priva di grassi e più rapida che in forno.

Si utilizzano solo uova, spinaci ed un poco di parmigiano, ma si può arricchire con altri ingredienti, aromi e spezie a piacere, come cubetti di prosciutto cotto, pancetta o wurstel, formaggi scamorza, mozzarella, ricotta, gamberetti saltati in padella, e tanto altro.

Un piatto ricco di verdura, che piace anche ai bambini, da presentare come antipasto, contorno, o da servire a fettine o cubetti sul tavolo degli aperitivi o di un brunch.

Perfetto da cucinare in anticipo, il tortino di spinaci è ottimo da gustare anche a temperatura ambiente: non può mancare come farcitura di un panino per la scampagnata di Pasquetta, o per il pranzo in spiaggia.

Vediamo come si prepara

Tortino di spinaci leggero

Ingredienti per 4 porzioni

300 g di spinaci freschi

4 uova

5 cucchiai di parmigiano grattugiato

5 cucchiai Pangrattato

sale e pepe

Preparazione

Cuocete gli spinaci in una padella antiaderente con poca acqua e sale, scolateli e strizzateli.

In una ciotola sbattete leggermente le uova con la forchetta, unite il parmigiano, gli spinaci tritati grossolanamente, sale e pepe, e mescolate per amalgamare tutti gli ingredienti.

Versate il composto in una teglia rivestita con carta forno, che stia all’interno del cestello della friggitrice ad aria, e fate cuocere a 200°C per 20 minuti, controllando la cottura con uno stecchino.

In alternativa potete cuocere il tortino di spinaci in forno tradizionale a 180°C per 30 minuti, fino a che sarà completamente rassodata, oppure in una padella antiaderente coprite con un coperchio, e cuocete a fiamma bassa per 5 minuti ogni lato.

ricette dal blog Caos&Cucina

