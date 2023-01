Tosador brasileiro premiado na Europa e referência no Mercosul agora conquista os EUA; VÍDEO

Welington Leal, de 32 anos, atende aproximadamente 90 cachorros por semana, em Nova York. Tosador brasileiro atende aproximadamente 90 cachorros por semana, em Nova York, nos EUA

O talento de um tosador de cachorros de Santos, no litoral de São Paulo, o levou para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, para exercer o trabalho de groomer – profissional que analisa o padrão estético do animal para conquistar uma pelagem perfeita. Ao g1, Welington Leal, de 32 anos, contou que possui diversas premiações internacionais (veja abaixo) e atende aproximadamente 90 animais por semana.

“É gratificante demais. Eu sempre tive o sonho de trabalhar viajando, antes mesmo de ser groomer. Fazer o que amo e, de quebra, conseguir realizar isso é surreal”, afirmou Leal.

O groomer ficou em 1º lugar em uma competição na Argentina, conquistou a 2ª colocação no Chile e foi campeão mundial na Itália. Além disso, em 2022, ele esteve entre os 10 melhores empreendedores do Mercosul. Já nos Estados Unidos, Leal contou que estava a passeio, quando recebeu propostas para ficar no país.

Atualmente, o tosador de cachorros trabalha em três empresas do setor e atende a domicílio, em Nova York. Além disso, Leal é dono de um Pet Shop em Santos.

“A rotina soma, mais ou menos, 12 a 14 horas de trabalho diário. Nesse meio tempo, entre um pet e outro, consigo conhecer vários lugares. Então, isso deixa o trabalho mais leve”, disse.

Tosador brasileiro tem mais de 20 premiações internacionais e nacionais

Início

Leal contou que começou a tosar cachorros há 16 anos, após um convite da família de uma ex-namorada que trabalhava no setor. Durante três anos, o groomer apenas dava banho nos animais e, depois, passou a fazer tosas simples. Com o tempo, decidiu aprimorar o serviço.

“Eu sempre falo que não escolhi [ser groomer], até porque eu nem sabia que tinha dom para isso. Brinco que fui escolhido, comecei por um convite e nunca mais sai do ramo”, afirmou.

Welington Leal, de 32 anos, é referência mundial no segmento pet

Com mais de 20 premiações internacionais e nacionais no currículo, o groomer é considerado uma referência no setor pet. Leal já chegou a dar cursos e palestras na Bolívia e no Peru. Confira os prêmios abaixo:

Campeão Groom Brasil 2012 na categoria novos talentos

Campeão Ribeirão Groom 2015 na categoria profissional

Best in Show Cochamba Bolívia 2015 [Leal ministrou um curso e preparou um cão que ganhou premiações]

1º lugar em excelência, qualidade, atendimento e profissionalismo na cidade de Santos – Iso Quality 2016

Campeão Espelho Super Groom 2017

1º lugar no mundial individual 2019 na categoria comercial

Campeão Extreme Makeover Master Groom 2019

1º lugar na Baixada Santista no prêmio Iso Quality 2023

Campeão Schnauzer Cup Comercial

Campeão Groom Argentina na categoria profissional comercial

Pet shop consagrado na Baixada Santista no prêmio Iso Quality 2016

Empresário padrão do ano na cidade de Santos no prêmioIso Quality 2017

Pet shop consagrado na Baixada Santista no prêmio Iso Quality 2017

Cãobelereiro celebridade da Baixada Santista no prêmio Iso Quality 2018

Pet shop consagrado entre as melhores empresas do Estado de São Paulo no prêmio Iso Quality 2018

Consagrado a nível nacional em estatística de opinião pública no prêmio Iso Quality 2019

Consagrado entre os top 10 do Mercosul no prêmio Iso Quality 2022

Consagrado entre os top 10 a nível nacional no prêmio Iso Quality 2023

2º lugar Copa Brasil de Pelo Liso

2º lugar Groom Chile 2015 na categoria profissional

2º lugar Master União Cinológica Brasileira (UCB) [grupo de entusiastas de cães]

2º lugar na competição internacional Jennifer Lee 2016 na categoria profissional

Finalista Groom Brasil 2013 na categoria profissional

4º lugar a nível nacional no prêmio Iso Quality 2020

Groomer trabalha em três empresas do setor e atende a domicílio, em Nova York, nos Estados Unidos

