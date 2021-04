tosca-d’aquino-col-piede-ingessato:-“grazie-comune-di-roma!”

Lo sfogo dell’attrice e conduttrice su Instagram, che ha raccolto in poco tempo numerosi like e commenti

Brutta disavventura per Tosca D’Aquino. L’attrice si è lamentata sui social network, postando su Instagram uno scatto del suo piede fasciato. L’artista napoletana si è sfogata con i suoi numerosi follower non lesinando una frecciatina al Comune di Roma.

Una distorsione alla caviglia per Tosca D’Aquino, che è caduta in una buca presente su un marciapiede romano. La 54enne ci ha tenuto a precisare che non indossava i tacchi ma le scarpe da ginnastica e che poteva rischiare grosso. Ora, a quanto pare, dovrà tenere per un po’ il piede ingessato. Riposo forzato e impegni di lavoro in stand by.

Questo lo sfogo di Tosca D’Aquino su Instagram:

“Voglio ringraziare il Comune di Roma per questo bel regalo che mi ha fatto! Una brutta distorsione alla caviglia, cadendo in una fantastica buca sul marciapiede! Scandaloso! Se cadeva una vecchietta era morta! Ed avevo anche le scarpe da ginnastica”

Tanti i like e i commenti di pronta guarigione e di sostegno per Tosca D’Aquino. Tra questi tanti personaggi famosi, come Natasha Stefanenko, Samuel Peron, Irene Ferri, Sabrina Salerno, Nicoletta Romanoff. Tutti uniti dalla parte di Tosca, che ora dovrà stare ferma per un periodo in attesa di guarire del tutto.

Molti follower hanno preso la palla al balzo per unirsi al coro di protesta di Tosca D’Aquino e raccontare la propria esperienza. “Un abbraccio Tosca. Bisognerebbe iniziare a fare causa al Comune di Roma. Una mia amica per la stessa ragione si è rotta gamba e spalla”, ha fatto sapere una follower.

“Cara Tosca, dovremmo imparare a chiedere risarcimenti. Io caduta in una buca il 26 febbraio. Frattura del malleolo. Dopo un mese ingessata, ora porto un tutore come il tuo. Buona guarigione e ringraziamo Roma”, ha invece raccontato una certa Ombretta.

“Denuncia il Comune”, ha suggerito un’altra fan. Mentre altri hanno invitato Tosca D’Aquino a denunciare il Comune di Roma per quanto accaduto con tanto di foto-testimonianza. C’è anche chi ha ricordato che questo problema è presente in tutte le città d’Italia e non di certo solo nella Capitale.