Hai mai provato a cucinare i Totani Ripieni?

E’ un ottima soluzione per consumare un piatto unico e pronto in pochissimi minuti!

Totani ripieni di patate, Crema di Papaya e Granella di Nocciole

Non sono mai stata una grande sostenitrice dei ripieni.

Non so per quale motivo, ma ho sempre amato vedere tutti gli elementi che compongono un piatto in modo ben distinto tra di loro.

Forse la parola “ripieno” nella mia mente mi riportava a qualcosa di grasso e imbottito!

Sbagliavo!!!!

Da qualche anno ho riscoperto il piacere di cucinare dei piatti unici sfruttando proprio la tecnica del ripieno.

Adoro preparare le verdure ripiene, che siano Melanzane, Zucchine, Pomodori o anche le Verze ripiene!

Sono tutte ricette favolose per far mangiare qualche ingrediente poco gradito ai bambini, ma anche a molti adulti!

La settimana scorsa, durante la mia spesa settimanale dal mio pescivendolo di fiducia, non ho potuto fare a meno di notare dei meravigliosi Totani esposti sul bancone!

Senza pensarci troppo li ho acquistati e mentre tornavo a casa con la mia borsa della spesa, pensavo già a come cucinarli.

Come mi accade quasi sempre, apro il frigorifero e cerco di inventare qualche ricetta con gli ingredienti di stagione che ho in casa.

E’ proprio così che sono nati i miei Totani Ripieni di Patate, con Crema di Papaya e Granella di Nocciole.

Un piatto saporito, grazie alla presenza di una piccola acciuga e di qualche cappero all’interno del ripieno.

Le fresche erbe aromatiche che coltivo con amore sul mio balcone hanno dato il tocco in più, devo dire la verità!

E la Papaya…che favoloso frutto!

Pochissime calorie, povera di grassi e amica di chi soffre di problemi digestivi, viene anche chiamata “il frutto della vitalità” perchè ricca di proprietà toniche, energetiche e rivitalizzanti.

Io la utilizzo molto spesso in cucina, sia per la preparazione di piatti salati, sia per preparare ottime merende sane, come ad esempio mio Gelato alla Frutta fatto in casa.

Torniamo però ai nostri adorati Totani Ripieni.

Sei pronto per cucinarli insieme?

Ingredienti per 2 persone: 2 Totani grossi

2 Patate Lesse

1 Acciuga del Cantabrico

1/2 scalogno

Timo Limonato e Origano (meglio se Freschi)

1/2 Papaya

Olio Evo

Nocciole

Sale Nero

Procedimento:

Pulisci accuratamente i Totani, stacca i tentacoli e taglia questi ultimi a cubetti piccolissimi;

in una padella fai soffriggere lo Scalogno, aggiungi tentacoli del Totano e fai rosolare tutto per qualche minuto;

nel mentre, avrai fatto lessare le patate, e dopo averle pelate, riducile a purea con l’aiuto di una forchetta;

aggiungi alle Patate i tentacoli cotti, l’ acciuga fatta a pezzetti, il Timo limonato e l’ Origano e se necessario un goccino di olio Evo per rendere il ripieno più morbido;

ora puoi riempire i Totani: dopo averli sbollentati per un minuto in acqua salata imbottiscili capientemente, senza paura che “esplodano”. Si tratta di un piatto unico e deve essere sostanzioso!

Quando avrai riempito i Totani, passali qualche minuto sulla piastra rovente. In questo modo di formerà una crosticina esterna che darà al tuo piatto un tocco unico;

prepara intanto la crema di Papaya: elimina pelle e semi e frulla il frutto insieme a un filo di olio Evo, sale e pepe.

A questo punto non ti resta che impiattare:

in un piatto piano versa un paio di cucchiai di Crema di Papaya;

taglia a fette le i corpi dei Totani Ripieni e adagiale sulla crema;

concludi con granella di nocciole tagliate a coltello e una spolverata di Sale Nero.

Questa è una versione golosa e leggera per preparare un ottimo piatto “ripieno”.

Come vedi, anche questo caso si tratta di una ricetta semplice, veloce e facile da realizzare: proprio come piace a noi, vero?

Cucinare il pesce non è così difficile, basta seguire dei piccoli passaggi e qualche trucchetto e la cena è servita!

Spero che questa ricetta ti sia piaciuta!

Lorenza