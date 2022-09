Totti- Blasi, D’Agostino rivela i retroscena: “Lui ha gli screenshot dei messaggi spintissimi di lei con un altro”

Domenica 18 settembre è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Domenica In. La vicenda Totti-Blasi ha avuto largo spazio anche nel salotto di Mara Venier. La padrona di casa ha ospitato il re del Gossip, colui che per primo anticipò la crisi tra i due coniugi e pubblicò la foto di Noemi Bocchi a pochi passi dal pupone allo stadio Olimpico. Stiamo parlando di Roberto D’Agostino, giornalista e direttore del famoso portale Dagospia, che, ancora una volta, non ha smentito le sue conoscenze sulla vicenda e ha rivelato ulteriori retroscena molto piccanti.

La separazione tra Totti e Ilary Blasi è, diventata, ormai l’evento dell’anno. A Domenica In, oltre a D’Agostino, sono stati presenti anche l’amico della coppia, Alex Nuccetelli, Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, e Vittorio Feltri. Ognuno di loro ha potuto dire la propria sulla vicenda ma si trattava solo di pensieri soggettivi. Roberto D’Agostino, invece, ha dichiarato di essere a conoscenza di cose molte più profonde grazie ad alcune informazioni ricevute.

Ha iniziato con testuali parole: “Diciamo subito una cosa: tra tutti gli scoop questo è stato il più piccolo che ho fatto. La loro storia era conosciuta da tutti, erano in crisi da almeno 5 anni, da quando lui chiuse il sipario del calcio. Si chiama l’inferno delle celebrità, quando scompari in un click. Per questi personaggi entrare nel cono d’ombra provoca cose devastanti nella testa”. Tali parole sono state rivelate anche dallo stesso Francesco durante l’intervista a Il Corriere. “Oggi le vite vengono rovesciate sui social, c’è l’autogossip; bastava seguirli sui social per capire che tra loro due non c’era più nulla, ma nessun giornale poteva permettersi di dirlo, perché Totti a Roma era l’ottavo Re.”

Ma i nuovi retroscena di cui nessuno era a conoscenza sono stati proprio i seguenti. “Lei a un certo punto ha chiamato i suoi figli e ha chiesto a Totti di giurare davanti a loro di non avere nessuna storia con Noemi e di non conoscerla. Lui ha giurato e lei è andata dall’amica Silvia Toffanin per smentire, avendo avuto la rassicurazione del marito”. Durante quel periodo, però, loro erano già in crisi ma lo hanno rivelato solo dopo e D’Agostino ha spiegato il perché. “Hanno deciso di aspettare la fine della scuola dei bambini per dare l’annuncio con un comunicato che poi non è stato congiunto perché Signorini nel frattempo ha pubblicato le foto di lui a casa di Noemi”.

Inoltre, lo spietato giornalista si è pronunciato anche sul recente sfogo di Totti a Il Corriere della Sera e ha aggiunto alcune rivelazioni piccanti. “Non è stata un’intervista, ma un atto giudiziario. I messaggi letti da lui sul cellulare di Ilary sono stati screeshottati. La storia dei Rolex? Lui si è fatto dare dalla banca i video per vedere, lo dico io, sono mie informazioni; dice che è stata messa una cimice e anche lì lui ha le sue prove. Sarà un processo devastante, spero si mettano d’accordo”. Dunque, stando alle parole di D’Agostino, il pupone ha in mano tutte le prove di quanto rivelato negli ultimi giorni. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Totti- Blasi, D’Agostino rivela i retroscena: “Lui ha gli screenshot dei messaggi spintissimi di lei con un altro” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.