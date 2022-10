Totti Blasi, Flavia Vento finalmente rompe il silenzio sul tradimento: “Ora posso dire la verità”

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi c’è sempre stato un terzo nome, quello di Flavia Vento, che oggi ha finalmente parlato in merito al loro divorzio. Gli amanti del gossip ricordano benissimo il pettegolezzo riguardo un presunto tradimento del calciatore della Roma con la soubrette, solo pochi mesi prima di celebrare il matrimonio con quella che sarebbe stata sua moglie per venti anni. Fu Fabrizio Corona a mettere in giro queste voci, voci che hanno avuto una grandissima risonanza mediatica e che non sono mai state dimenticate. Al punto che dopo anni hanno dato vita a uno dei momenti cult del trash italiano.

Tutti ricordiamo che Ilary Blasi ha aspettato di essere al timone del Grande Fratello per vendicarsi di Fabrizio Corona. Lui era arrivato nella trasmissione per avere un chiarimento con la sua ex fidanzata. Ma la presentatrice lo attaccò per quei gossip del passato e gli tolse il collegamento con evidente soddisfazione. Sono passati anni dal caso, ma oggi che la famosissima coppia ha annunciato il divorzio, ritorna forte più che mai. Perché se il tradimento con Flavia Vento ci fosse stato, dimostrerebbe che Francesco Totti non è assolutamente il bravo, tradito e abbandonato marito che oggi sta inscenando.

E’ da questa estate che si sta parlando della separazione, e nonostante fosse stata tirata in ballo molte volte, Flavia Vento aveva deciso di mantenere il riserbo più totale. Finché non sono intervenuti quelli di Striscia la Notizia. Già nel 2005 il telegiornale satirico di Antonio Ricci aveva raggiunto la soubrette per affrontare l’argomento del suo rapporto con Francesco Totti alle spalle di Ilary Blasi. All’epoca lei aveva negato tutto, per poi sostenere in privato di non aver inventato nulla di quello che si raccontava sui giornali: “Ma ti pare che invento tutto? Che sono matta?”.

Oggi Flavia Vento ha ricevuto un nuovo tapiro da Striscia la Notizia: “Si è attapirata dopo che Ilary ha detto che se avesse parlato (dei tradimenti di Totti) avrebbe rovinato cinquanta famiglie?” Le hanno chiesto, ma la donna ha fatto subito notare di non essere inclusa nelle ‘minacce’ della Blasi: “Io non ho famiglia e sono casta da dieci anni” ha affermato. Ma successivamente ha aggiunto una frase abbastanza ambigua: “Un giorno, quando vorrò parlare, parlerò. E spero che da qualcuno arriveranno delle scuse”. Sicuramente una sua confessione potrebbe essere determinante per l’opinione pubblica.

Intanto la lotta tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua. Così come un tempo il loro matrimonio è stato ripreso dalle telecamere, anche oggi il loro divorzio è diventato una questione pubblica. L’Italia si è completamente divisa: c’è chi è dalla parte dell’ex calciatore, che prende le difese della show girl. Quel che è certo è che questa guerra si disputerà all’ultimo centesimo, e non si risparmieranno colpi. Adesso la donna ha fatto sapere tramite i suoi legali di non aver chiesto un mantenimento di ventimila euro. Possiamo solo immaginare il clima che si respira in quella grande villa romana.

Totti Blasi, Flavia Vento finalmente rompe il silenzio sul tradimento: “Ora posso dire la verità” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.