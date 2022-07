Totti- Blasi, la confessione dell’amico: “L’ho aiutata a conquistarlo, le ho cambiato la vita. Ecco come sono andate le cose” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Nelle ultime ore, mentre Totti è alla ricerca di una nuova casa a Roma e Ilary è in Africa con i suoi figli, sui social continua ad esserci una sorta di ‘guerra’ tra l’amico di lui e la sorella di lei. Dopo i continui gossip e le dichiarazioni di ogni personaggio coinvolto, ognuno di loro si sente in diritto di proteggere i coniugi. Il primo è Alex Nucetelli, amico di Francesco, che ha rilasciato lunghe dichiarazioni sia via social che al Corriere della sera. La seconda è Melory Blasi, sorella minore della conduttrice, che, invece, ha commentato con una frase breve e pungente.

Nonostante siano passati giorni da quando la coppia Totti-Blasi ha comunicato all’Ansa la fine del loro matrimonio, il gossip non si arresta, la cronaca rosa è sempre più affamata di scoprire tutti i retroscena ma anche tutto ciò che sta accadendo tra loro. Quel che è certo è che la fiaba, cui tutti hanno sempre creduto, non ha avuto il fatidico “per sempre” che, è durato solo per vent’anni. Sappiamo anche che il calciatore della Roma ha, ormai, una relazione, da mesi, con Noemi Bocchi. Per quanto riguarda Ilary, invece, girano solo indiscrezioni su un uomo di cui lei si sia innamorata ma l’identità è ancora ignota.

Ebbene, tanti sono stati i personaggi che sono intervenuti sulla vicenda. Ciò che sta facendo più scalpore, però, sono le frecciatine che si stanno tirando via social Alex Nuccetelli e Melory Blasi. Solo due giorni fa, Alex, migliore amico di Totti, body builder e pr romano, ha lasciato una dichiarazione a Il Corriere della sera: “Hanno aspettato che Ilary finisse di condurre l’Isola dei Famosi, poi hanno annunciato la separazione. Si sono presi del tempo per organizzare tutto, per sistemare le cose dal punto di vista economico. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso. Ma sono due bravissimi ragazzi, seri, che hanno cresciuto dei figli con valori solidi.”

“Negli ultimi anni entrambi hanno fatto scelte differenti, ma penso che se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato. Lo dico con grande rispetto per tutti e due. Ho fatto incontrare tante persone che poi si sono innamorate, questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati”. Dunque, stando a quanto si legge dalle parole dell’amico, lo stesso che presentò Ilary al pupone, pare proprio che Totti non avrebbe mai voluto tale separazione.” Melory Blasi, sorella di Ilary, infuriata da quanto dichiarato ha prontamente commentato sotto a un post pubblicato su instagram dal giornalista Carmelo Abbate, con una frase breve e pungente.

Seppur non faccia il nome, si capisce benissimo che la frecciatina è rivolta al Nucettelli. “Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio”. Dalle sue parole si evince che sotto ci sia dell’altro, infatti Ilary e Alex non si seguono più su instagram. Inoltre è stato scritto che è stato sempre lui a presentare la Bocchi a Totti ma prontamente ha smentito sui social. “Francesco e Noemi? Non è vero che li ho presentati io, manco per niente. Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì al Profumo spazio sensoriale di piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara, punto. Si sono conosciuti a un torneo di padel. ‘L’altra sera sono stata al torneo e c’era l’amico tuo‘, mi ha raccontato dopo il primo incontro. Tutto lì.”

In seguito al commento di Melory, Alex ha subito risposto con un lungo video sui social. “Ho letto che la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai”. La sua intervista, invece, l’ha continuata con un dettaglio piccante sulla nuova fiamma di Totti, quasi come se la loro nuova storia fosse ben consolidata. “E’ vero, c’è della somiglianza fra Ilary e Noemi. Ilary era una bambola, Noemi però è più bassina. Pure la Bocchi all’inizio su Francesco era scettica, non è che è lanciata subito. Certo se dopo tutti questi mesi e tutto questo casino ancora si frequentano, è segno che qualcosa tra loro esiste, che non è solo amicizia. E che c’è di male?”.

Il migliore amico di Totti ha poi concluso facendo un apprezzamento sulla Bocchi. “Noemi è un’ottima madre. È già donna, una tipa tranquilla. Lui e Ilary si sono comunque amati tantissimo, sono genitori meravigliosi, che hanno educato i tre figli nella normalità, senza viziarli”. Dopo questi botta e risposta si finirà la guerra social? Non ci resta che aspettare per scoprirlo. I due ex coniugi, invece, non sono intervenuti su nulla, anzi, sembra che abbiano deciso di stare quanto più lontano possibile dal vortice mediatico in cui sono stati travolti. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

