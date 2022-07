Totti- Blasi: la figlia Chanel si sfoga sui social. Il video diventa virale, ecco con quale genitore vuole stare scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

La separazione tra gli amatissimi Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto si che l’intera famiglia venisse travolta da un vortice mediatico e da continui gossip. Tutti, ormai, sono esposti alle luci dei riflettori, anche i figli che sono ancora minorenni e che, purtroppo, sono coloro che soffrono maggiormente. Da qualche giorno, è Chanel, la secondogenita della coppia, a stare al centro dell’attenzione. Ecco perché.

Ilary Blasi, subito dopo aver annunciato la separazione con un comunicato disgiunto all’Ansa, ha deciso di volare in Africa, precisamente in Tanzania, con i tre figli avuti da Totti: Christan, Chanel e Isabel. Il primo ha 17 anni, quasi prossimo alla maggiore età e gioca nelle giovanili della Roma. La seconda è una bellissima ragazza di 15 anni, molto somigliante alla mamma, alta, magra e bionda, ma con qualche tratto caratteristico del viso molto simile al papà. L’ultima è la piccola di casa ed ha 6 anni.

I tre figli dell’amatissima coppia sono molto legati tra loro, infatti sui social non mancano delle foto da cui si evince il loro forte legame e la loro complicità. In seguito alla fine del matrimonio del pupone e della conduttrice, pare che la casa in cui vivevano tutti insieme, fino a poco tempo fa, spetti ad Ilary e ai figli. Totti, invece, starebbe cercando una nuova casa sempre nello stesso quartiere. Ma, alcune indiscrezioni hanno rivelato che proprio Chanel potrebbe voler andare a vivere col papà col quale ha un rapporto stupendo, quasi morboso.

Un recente video pubblicato da Chanel su Tik Tok ha, però, destato qualche dubbio negli utenti e alzato un ulteriore polverone mediatico. Il profilo della ragazza conta ben 32 mila followers, un numero davvero elevato e quindi i commenti, di certo, non mancano mai. La canzone scelta per il video è Over the rainbow del rapper Rhove. Ebbene, mentre si avvia per salire sull’aereo per l’Africa, Chanel la canta e, in particolare, c’è una frase che ha suscitato scalpore: “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”.

In molti hanno pensato che fosse collegata alla situazione dei suoi genitori e che Chanel potesse essersi allontanata dal papà per quanto accaduto, magari per il fatto che abbia una nuova fidanzata. Altri, invece, si mostrano più solidali tanto che un utente ha commentato “Spero che vada tutto bene”. Sarà stato tutto frutto dell’immaginazione del popolo di Tik Tok o, effettivamente, c’è un collegamento tra i sentimenti della ragazza e la separazione tra Ilary e Totti?

Inoltre, Chanel è al centro dell’attenzione per un altro motivo. Si vocifera che potrebbe sbarcare in televisione per la prima volta. Il programma che la renderebbe ancora più nota sarebbe Il Collegio, il docu-reality trasmesso su Rai 2. Però nulla è ancora certo perché le riprese avverranno a breve ad Anagni e la ragazza è ancora in Africa con la mamma e i suoi fratelli. Voi che ne pensate? Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Totti- Blasi: la figlia Chanel si sfoga sui social. Il video diventa virale, ecco con quale genitore vuole stare scritto su Più Donna da Imma Bartolo.