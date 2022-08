Totti-Blasi, l’amico confessa: “Francesco ama ancora Ilary, ma un anno fa ha fatto una cosa grave. Ecco la verità”

La saga Totti-Blasi ancora non è giunta al termine. Sono molti i retroscena che stanno venendo a galla e tanti altri devono ancora essere svelati. Ad annunciarlo è stato proprio Alex Nuccetelli, amico stretto di Francesco e pr romano nonché colui che gli fece conoscere Ilary. Negli ultimi giorni, infatti, sono successe tante altre cose e a testimoniarlo è stato il giornale di Alfonso Signorini, CHI. Il pupone è stato fotografato nuovamente dai paparazzi e questa volta nulla è stato equivocabile. Motivo per cui Ilary si è davvero infuriata.

Ilary ha trascorso solo i primi giorni di Agosto nella villa a Sabaudia dopodiché il cambio di guardia è toccato a Totti. Essendosi separati, i figli trascorrono parte dell’estate con la mamma e l’altra parte col papà. Al momento la più piccola di casa, Isabel, si trova in Croazia con la mamma, Cristian è impegnato negli allenamenti e Chanel si divide tra la vacanza con le amiche e i giorni a Sabaudia. Ma non è tutto: a pochi passi dalla villa del capitano, sul litorale romano, c’è Noemi Bocchi con i due figli in una casa in affitto a San Felice Circeo. La scelta della donna non è affatto casuale: voleva stare quanto più vicino al suo nuovo amore.

Ebbene, i paparazzi di CHI hanno nuovamente fotografato il pupone proprio fuori dall’abitazione estiva della Bocchi. Inoltre, il magazine di Signorini ha sganciato un’ulteriore bomba: Totti, in queste settimane, ha continuato a portare con se Isabel per farla giocare con la figlia di Noemi. Ciò avrebbe fatto infuriare la Blasi tanto che quest’ultima ha subito ripreso sua figlia per portarla con se in Croazia. Da ciò si potrebbe evincere che sia Francesco il traditore o che sia lui ad avere iniziato subito una nuova relazione. Ma, stando alle dichiarazioni di Nuccetelli, non tutto è come sembra.

Alex, in un’intervista a Novella 2000 ha sganciato un’ulteriore bomba. “Per Francesco la famiglia è tutto, non se ne sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa. Per Ilary Francesco prova un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave è successo. Quello che so è che Totti parlerà a breve: è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto considerava tramontato il rapporto con la moglie”. Dunque, sembra proprio che quei famosi messaggini che Ilary riceveva l’anno scorso non sono solo pettegolezzi.

Non a caso, in molti hanno dichiarato che il rapporto tra i due fosse già in crisi dalla scorsa estate. Totti, infatti, avrebbe cominciato la relazione con Noemi lo scorso autunno per poi proseguirla seriamente tutt'oggi. Il capitano chiarirà davvero tutta la vicenda? Verrà messo un punto a quest'enorme polverone mediatico? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

