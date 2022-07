Totti-Blasi, Spunta la verità sul divorzio: “Ecco la promessa non mantenuta, Ilary era furiosa con lui e l’ha lasciato”

Il gossip sulla separazione tra Ilary e Totti continua ad essere inarrestabile. E’ una gara continua, tra le varie testate giornalistiche, a chi dà maggiori informazioni e retroscena. Tra questi rientra, senza dubbio, il giornale di Alfonso Signorini, Chi Magazine, il quale, dopo l’annuncio dei coniugi, lanciò un servizio fotografico che ritraeva l’ex capitano della Roma sotto casa di Noemi Bocchi. Ebbene, poche ore fa ha svelato un’ulteriore retroscena.

Nonostante Alfonso fosse grande amico di Ilary, non si tira indietro nel comunicare ai suoi lettori tutto ciò che sta accadendo tra lei e Totti. Secondo quanto riportato, pare che sia stato proprio il pupone la causa scatenante dei comunicati disgiunti all’Ansa dell’11 luglio. Diversamente, magari, la notizia non sarebbe mai emersa e i due avrebbero continuato a far finta di nulla. Partiamo dall’inizio.

E’ stato appurato che la crisi tra Totti e Ilary sia nata molti mesi fa, in autunno del 2021. I due, però, hanno cercato in tutti i modi di smentire e di riappacificarsi. Purtroppo, i loro tentativi sono risultati vani e, per il dispiacere di tutti, la fiaba non ha avuto il lieto fine. A febbraio del 2022 erano uscite varie indiscrezioni lanciate da Dagospia secondo le quali era data per certa la rottura. I coniugi, però, anche mediato video su instagram cercarono di dimostrare il contrario per un motivo ben chiaro: tutelare la loro famiglia, in particolare i tre figli minorenni, e per permettere alla Blasi di lavorare tranquillamente, senza troppo scalpore mediatico.

In quel periodo, infatti, Ilary iniziò la conduzione de L’isola dei famosi. Il programma quest’anno è terminato a giugno ed è durato molto di più rispetto agli anni scorsi tanto da essere l’edizione più lunga del reality. Dunque, terminata l’avventura televisiva, i due si sono ritrovati ai ferri corti tanto che l’11 luglio è arrivato il fatidico annuncio. Ebbene, secondo quanto si apprende da Chi, quell’annuncio è stato inevitabile perché Totti è venuto meno ad un patto stipulato con la moglie. Già da mesi ognuno conduceva una vita propria, ognuno poteva frequentare chi voleva, senza mai uscire allo scoperto e, dunque, senza far scoppiare il caos mediatico, i pettegolezzi e il gossip.

Totti, suo malgrado, non è riuscito a tenere fede al patto poiché è stato paparazzato con la Bocchi, prima allo stadio Olimpico poi sotto casa sua proprio la notte prima del comunicato all’Ansa. Ciò avrebbe causato un litigio furioso tra lui e la Blasi al punto da annunciare la separazione e per di più facendolo con due comunicati disgiunti e non con uno congiunto come tutti avevano anticipato. In molti, dunque, ritengono che se la promessa tra i due fosse stata mantenuta, molto probabilmente ad oggi non si sarebbe saputo niente sulla loro vita privata e sulle vicende degli ultimi mesi. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Totti-Blasi, Spunta la verità sul divorzio: “Ecco la promessa non mantenuta, Ilary era furiosa con lui e l’ha lasciato” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.