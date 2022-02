totti-e-blasi,-simona-ventura-non-crede-alle-parole-di-lui-che-smentiscono-la-crisi-e-dice:-“non-permettetelo-…”

Si sta parlando tanto in questi giorni di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, ovvero Francesco Totti e Ilary Blasi. Si dice che i due siano in crisi e addirittura vicini alla separazione. Dopo le tante notizie diffuse proprio in questi giorni, riguardo questa ipotetica crisi Francesco Totti ha smentito in qualche modo attraverso un video che ha diffuso proprio sui social. A commentare le parole di Francesco è stata Simona Ventura la quale in qualche modo ha voluto far sapere di non essere affatto convinta delle dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma. Ma come stanno davvero le cose e cosa ha dichiarato Simona Ventura?

Francesco Totti smentisce la crisi con la moglie Ilary Blasi, ma come stanno le cose?

La conduttrice sembra che nelle scorse ore abbia commentato le dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti sulla ipotetica crisi con la moglie. Ebbene, la Ventura non sarebbe affatto convinta delle dichiarazioni e della smentita dell’ex capitano della Roma. Anche lei viene da una relazione piuttosto turbolenta e da una separazione con Stefano Bettarini, il padre dei suoi figli.

Simona Ventura non crede alle parole di Francesco Totti

“Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per se un lutto! E’ dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati”. Sono state queste le parole dichiarate da Simona Ventura che ha comunque ha fatto ben intendere di non essere convinta delle parole di Francesco che in qualche modo ha parlato del bene dei suoi figli ed ha voluto anche raccomandare a tutti i giornali e testate giornalistiche di fare attenzione proprio perché di mezzo ci sono dei minori.

Le parole di Simona Ventura e il messaggio di solidarietà

“Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!”. Queste ancora le parole di Simona Ventura che ha voluto anche lanciare un messaggio di solidarietà a Francesco e ad Ilary Blasi che molto probabilmente o almeno così si è intuito dalle parole di Francesco, sarebbero rimasti insieme soltanto per il bene dei loro figli Christian, Chanel e Isabel. “Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna”. Ha concluso così Simona.