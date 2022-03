totti-e-ilary-blasi-crisi,-interviene-la-sorella-di-lei:-“dopo-tanta-cattiveria-…”

E’ da giorni che si parla di una crisi di coppia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una notizia che sembra essere arrivata come un fulmine a ciel sereno e che sembra abbia lasciato tutti senza parole. Il motivo? Stiamo parlando di una delle coppie più belle e più amate del mondo dello spettacolo. I due stanno infatti insieme da circa 20 anni e dal loro amore sono nati tre bambini, Chanel, Isabel e Cristian. Ad ogni modo, c’è un grande mistero sulla loro vita di coppia, visto che alcune fonti vicine alla coppia avrebbero smentito questa crisi, eppure se ne continua a parlare. Ma come stanno davvero le cose? Adesso, anche i due interessati sembra stiano cercando in tutti i modi di far capire che non c’è nessuna crisi all’orizzonte.

Francesco Totti e Ilary Blasi crisi di coppia?

Questa presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra che abbia lasciato tutti senza parole. E’ da diversi giorni che si rincorrono voci e gossip su una delle coppie più belle e più amate di sempre del mondo dello spettacolo. L’ex capitano della Roma sembra abbia cercato in tutti i modi di smentire questa ipotetica crisi e pare che abbia anche diffuso un video nei giorni scorsi, cercando di mettere a tacere queste voci e tutelare soprattutto i suoi figli. Ciò nonostante sembra che l’amore tra i due, almeno secondo quanto riferito da alcuni, sembra essere finito.

I due si sono rifugiati tra gli affetti più cari

In questi ultimi giorni, pare che i due si siano rifugiati tra gli affetti più cari, fatti di pochi amici e famiglia. Sul settimanale Oggi, si legge proprio questo “Circondati degli amici e della famiglia. Un muro inaccessibile se non per qualche occasione in cui si sono mostrati insieme“. In alcune rare occasioni si sarebbero fatti vedere insieme, proprio in questi giorni per far capire che effettivamente le cose non sono così come sembrano.

La coppia tenta di smentire le voci di questa ipotetica crisi

Ilary ad esempio ha condiviso un post sabato sera sul proprio profilo Instagram, una storia dove ha fatto vedere di essere sul divano insieme a Francesco, pronta a guardare una nuova puntata di C’è posta per te, che vedeva proprio la partecipazione di Francesco come ospite. A parlare in questi giorni pare sia stata anche Melory, ovvero la sorella di Ilary che sui social aveva scritto un post con su scritto “Vi sentite meglio dopo tanta cattiveria?”. Intanto, tra poco sarà il loro anniversario e Francesco e Ilary ci accingono a festeggiare 20 anni di vita insieme.