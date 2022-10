totti-e-ilary-blasi,-gli-amici-rivelano-tutto:-“ecco-cosa-fanno-nella-villa-quando-nessuno-li-vede”

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi le cose sono degenerate al punto che i due non si rivolgono più la parola, neanche per quanto riguarda la gestione dei tre figli nati dal loro amore. A rivelare questo dettaglio sono alcuni amici della coppia che sono stati raggiunti dal settimanale DiPiù. Ogni giorno, da quando è stato comunicato il loro divorzio, c’è qualcuno che dice la sua. E’ stata la notizia che ha infiammato l’Italia, che va avanti da mesi e che ancora ha da regalarci molte pagine di gossip. Perché tutto è nato quando si è iniziato a vociferare di una presunta relazione tra il calciatore e Noemi Bocchi.

All’epoca Francesco Totti decise di pubblicare un video in cui affermò che i rapporti con sua moglie erano dei migliori e che non si dovevano alimentare i pettegolezzi per il benessere della sua famiglia. La stessa Ilary Blasi, che quando sono nati i rumors era al timone de L’Isola dei Famosi, ha raggiunto la sua amica Silvia Toffanin a Verissimo smentendo ogni idea riguardo una crisi tra lei e il marito. Questa facciata di normalità è durata poco perché dopo solo qualche mese i due hanno annunciato la volontà di divorziare e l’ex campione della Roma ha svelato la sua relazione con Noemi Bocchi.

In un primo momento Francesco Totti e Ilary Blasi avevano affermato di voler condurre le cose con tranquillità, per non rovinare completamente i loro rapporti e cercare di creare una situazione non troppo spiacevole per i loro figli. Ma successivamente le cose sono degenerate. Probabilmente ha aiutato molto l’intervista di lui, che ha affermato che la sua compagna di vita lo aveva tradito diverse volte e che gli aveva anche rubato i rolex. Delle accuse che non rendono onore al calciatore e che hanno fatto sicuramente arrabbiare moltissimo la sua ex moglie.

Ilary Blasi si mostra ancora ironica e divertente, al punto da pubblicare una storia su Instagram in cui si trova davanti a un negozio di rolex e lascia capire di avere intenzione di andarli a rubare. Nella storia ha taggato anche Francesco Totti, anche un po’ per prenderlo in giro per le sue dichiarazioni. Ma a quanto pare la presentatrice televisiva che non ha remore nel taggare l’ex marito in una storia, è la stessa che non riesce a rivolgergli la parola pur vivendo nella stessa casa.

La situazione legale tra loro è ancora tutta da definire e la prima udienza in tribunale si terrà venerdì 14 ottobre. Per il momento, condividono la villa in cui hanno vissuto durante gli anni del loro amore, che allo stesso tempo è enorme e permette loro di non incontrarsi. Perché Ilary Blasi e Francesco Totti non parlano neanche per quello che riguarda la gestione dei figli. Gli amici hanno riferito di un vero e proprio rapporto telematico. ”

Si scrivono su Whatsapp” è questo quello che hanno affermato quando gli è stato chiesto come facessero i due ex coniugi a organizzarsi. Insomma, il rapporto tra loro si è deteriorato molto velocemente, regalandoci un divorzio pieno di odio e rancore. Cosa risponderà la show girl? Cosa succederà in questo periodo nella grande villa? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Totti e Ilary Blasi, Gli amici rivelano tutto: “Ecco cosa fanno nella villa quando nessuno li vede” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.