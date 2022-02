Totti e Ilary, il migliore amico di lui conferma: “Non si sopportano più da tempo, lui sta lasciando casa. Ecco cos’è successo davvero”

Francesco Totti ha parlato di fake news ma le sue storie Instagram non hanno convinto tutti. E mentre Ilary Blasi preferisce tacere continuano ad emergere dettagli scomodi su questa crisi che sembra più reale che mai. Un amico del Pupone ha rilasciato interessanti dichiarazioni al settimanale Di Più, assicurando che la crisi tra moglie e marito va avanti ormai da tempo e che la separazione sembra inevitabile.

“La separazione era nell’aria, per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa”, ha fatto sapere la persona vicina a Totti, che ha spiegato che la crisi sarebbe iniziata la scorsa estate e negli ultimi mesi sarebbe degenerata. Secondo l’insider Francesco e Ilary sarebbero da tempo separati in casa e l’ex calciatore sarebbe pronto ad andare via. “Francesco sta andando via dal loro attico di 600 metri quadrati. Tornerà nella villa di Casal Palocco, vicino alla madre. Intanto i rispettivi avvocati stanno lavorando alle pratiche della separazione”

Non sono chiari i motivi della presunta crisi: si parla di incomprensioni, malumori, silenzi. L’ingresso di terze persone nella vita di Totti e Ilary avrebbe poi fatto precipitare la situazione: si sussurra con insistenza di un nuovo amore per Francesco, quello con la giovane Noemi, con la quale condivide la passione per la Roma e quella per il padel. Si vocifera di un nuovo flirt pure per Ilary Blasi ma nulla di certo. Un’amicizia speciale con l’attore Luca Marinelli di cui non esistono però prove fotografiche. Secondo qualcuno la conduttrice Mediaset sarebbe pronta a fare un ultimo tentativo pur di salvare la sua famiglia, e il benessere dei tre figli, anche se le difficoltà da superare con il marito sarebbero tante.

“Crisi pure per fatti economici”

Le voci riguardo la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi si fanno sempre più insistente, così come le ipotesi sui motivi che potrebbero essere la causa di una separazione. Allo stesso tempo, però, c’è chi guarda all’altro lato della medaglia, e cioè a tutti quei dettagli che, al contrario, potrebbero convincere i due a rimanere insieme. Come Il corriere della sera, secondo cui un divorzio sarebbe troppo complicato dal punto di vista economico considerando il patrimonio vastissimo del calciatore. Soprattutto dal momento che gran parte di questo patrimonio è nelle mani della famiglia di sua moglie.

“Ormai la fruttuosa gestione del patrimonio e della preziosa immagine del Campione del mondo (secondo il sito Qui Finanza solo da calciatore avrebbe incassato oltre ottantaquattro milioni di euro netti) è passata sempre più nelle mani delle sorelle di Ilary, Silvia e Melory, e dei rispettivi mariti, che avrebbero messo da parte Vito Scala, ex preparatore atletico, grande amico e fidato tuttofare di Francesco. Un’ingerenza a cui l’interessato sarebbe insofferente”. In caso di separazione l’uomo dovrebbe affrontare non pochi problemi da un punto di vista finanziario.

“Ma non c’è granché che possa fare, visto che molte quote e attività sono intestate alla moglie. Oltre che una coppia, Totti e Blasi sono un’azienda milionaria. Separarsi sarebbe complicato, costoso e sconsigliabile. Una sofferenza da ogni punto di vista. Ed è anche per questo, oltre che per amore degli adorati figli Cristian, Chanel e Isabel, che Francesco e Ilary, se mai c’è stata rottura, cercheranno di restare insieme”. Insomma, uniti dal dio denaro, secondo quanto riportato da Il corriere della sera, e per moltissimi questo potrebbe rappresentare un motivo più che valido per non dare inizio a una separazione.

Intanto, la smentita di Francesco Totti è sembrata poco credibile a tutti. Il campione, dopo solo qualche giorno dall’inizio dei pettegolezzi, ha deciso di intervenire a dire la sua pubblicando delle storie sulla sua pagina Instagram. Il calciatore ha parlato di fake news, senza però specificare a quali di queste si riferisse. Rimanendo sul generico e invocando la privacy per proteggere i suoi fogli, non ha convinto nessuno del fatto che la crisi non esista. Così, i rumors riguardo il suo rapporto con Ilary Blasi sono aumentati al punto che anche altri personaggi famosi hanno deciso di parlarne.

Come Simona Ventura, che ne ha parlato apertamente sui social: “Leggendo della presunta separazione tra Totti e Ilary, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per se un lutto. E’ dolorosissima. Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi. In momenti come questi è facile per persone vicine, amiche, soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia. Non permettetelo”.

