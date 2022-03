Totti e Ilary, scoppia la bomba. Noemi è disperata, Ilary non perdona. Scontro di fuoco tra le due donne di Totti

Non si placa il chiacchiericcio attorno alla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La smentita del Pupone è apparsa più debole che mai e di giorno in giorno continuano ad emergere gossip e indiscrezioni bomba. L’ultima è stata segnalata dal settimanale Di Più Tv, che ha riportato le parole di una persona vicina all’entourage dell’ex calciatore. A quanto pare i due sono davvero ad un passo dal divorzio e la relazione tra Totti e Noemi sarebbe più vera che mai…

Gli ultimi gossip sulla crisi tra Totti e Ilary

“Non è un’avventura, Francesco e Noemi si conoscono dallo scorso autunno”, ha assicurato la fonte vicina all’ex capitano giallorosso. I due si sarebbero fatti vedere più volte in uno dei ristoranti preferiti di Totti a Santa Severa, ma pure a Montecarlo. Spesso, inoltre, lei – laureata in Economia, divorziata e madre di due bambini piccoli – avrebbe seguito lo sportivo allo stadio, sedendosi qualche fila dietro di lui durante le partite della Roma.

Ad unire Francesco Totti e Noemi, 34enne che fisicamente ricorda molto Ilary Blasi, sarebbero state inizialmente le comuni passioni per il calcio e il padel. L’insider ha aggiunto: “Francesco l’ha anche presentata alle pochissime persone della sua cerchia, quelle che gli stanno più vicino”

Francesco Totti diviso tra Noemi e Ilary Blasi

Ma a quanto pare Noemi non avrebbe preso bene la smentita di Francesco Totti su Instagram, quella in cui chiedeva ai media rispetto per i tre figli avuti da Ilary Blasi: Cristian, Chanel e Isabel. La Ragazza avrebbe quindi discusso con il capitano per non aver reso pubblica finalmente la loro storia. La persona vicina al suo entourage ha rivelato:

“Il gesto di Francesco è sembrato una scelta: quella di fare un altro tentativo con Ilary. La situazione è delicatissima e in continua evoluzione. La più ferma e convinta sembra Ilary: lei non è disposta a perdonare. Non ci sono possibilità che tornino insieme”. Secondo qualcuno, dunque, Ilary e Totti potrebbero restare insieme per il bene della loro famiglia e provare così a ricucire il loro legame. “Forse non è detta l’ultima parola, si ritroveranno più uniti di prima”, ha chiarito qualcun altro. La faccenda è dunque assai delicata e si attendono nuovi colpi di scena dietro l’angolo…

Ilary Blasi si consola col lavoro

Di sicuro Ilary Blasi può consolarsi col lavoro: in questo periodo è impegnata con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che ripartirà su Canale 5 in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La signora Totti crede molto in questo show e cerca un riscatto dopo il flop dello scorso autunno con Star in the star. Nel cast del programma ritroveremo due ex naufraghe: Guendalina Tavassi e Lory Del Santo. La prima accompagnata dal fratello Edoardo (ex di Diana Del Bufalo), la seconda col fidanzato Marco Cucolo (con il quale ha già partecipato a Pechino Express nel 2016).

