totti-e-ilary-si-sono-incontrati-per-la-prima-volta-dopo-l’annuncio.-assurdo-come-si-sono-comportati,-cosa-hanno-fatto

Nuovi rivelazioni bomba su Totti e Ilary sono state lanciate da Il corriere della sera. La cronaca rosa è in continuo aggiornamento circa la vita privata dei due ex coniugi. Dopo l’annuncio della separazione i paparazzi, il gossip e i retroscena sono inarrestabili. Tutti fremano dalla voglia di sapere cosa sta accadendo tra i due, come sono andate veramente le cose e, soprattutto cosa succederà. Ebbene, stando alle ultime notizie, i due si sono incontrati a Sabaudia.

Come è ben noto, sin dal loro primo incontro, avvenuto vent’anni, i due, ogni estate, hanno trascorso parte delle vacanze nella vila di Totti a Sabaudia. Sono sempre stati soliti, infatti, pubblicare foto da soli o con i loro figli, sulle magnifiche spiagge del litorale romano. Quest’anno, purtroppo, in seguito alla fine del loro matrimonio, toccherà trascorrere le vacanze separati. Per quanto riguarda Ilary, il giorno dopo il comunicato all’Ansa sulla separazione, decise di allontanarsi dall’Italia per recarsi in Africa con i suoi figli Cristian, Chanel e Isabel.

Hanno trascorso circa dieci giorni tra il safari in Tanzania e le spiagge del Zanzibar. La conduttrice ha riportato parte della loro quotidianità sul suo profilo instagram. Poi, appena tornati da lì, si sono recati a Sabaudia. Totti, invece, era a Roma. Chi dice per cercare casa nuova, chi dice che convive con la nuova compagna Noemi. Domenica, invece, il capitano ha fatto una gita fuori porta, alle Terme dei Papi, a Viterbo, con suo amico per godersi un po’ di relax.

Stando a quanto rivelato da Il corriere della sera, poche ore fa, i coniugi Totti si sono incontrati proprio nella loro villa a Sabaudia, ma solo per scambiarsi le chiavi. Precisamente, da ora fino a ferragosto toccherà a Francesco passare le vacanze lì con i figli. “Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro. Nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati.”

In realtà, Ilary proprio poche ore fa aveva pubblicato uno scatto su instagram che la ritraeva, in perfetta forma fisica, al mare a Sabaudia, quasi come se volesse salutare i giorni trascorsi lì. Prontamente, i fan l’hanno sommersa di complimenti e di commenti menzionando anche il pupone. “La regina sei tu”, “Sei la numero 1” , “Totti non capisce niente”. Insomma, nessuno sembra darsi pace per la fine del loro matrimonio e il fatidico ritorno di fiamma, a quanto pare, è solo una vana speranza. Voi che pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

dal profilo instagram di Ilary Blasi

