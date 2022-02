Totti Ilary Blasi, lei esclude un naufrago perchè …

Tra poche settimane il Grande Fratello vip 6 chiuderà i battenti è inizierà una nuova avventura del L’Isola dei famosi. Il programma sarà ancora una volta condotto da Ilary Blasi la quale in queste ultime settimane sembra essere stata al centro del gossip per via della sua storia d’amore con Francesco Totti. Ad ogni modo, c’è ancora tanta confusione sul cast che prenderà parte al reality di casa Mediaset. In queste ore tra l’altro si è diffusa una notizia secondo la quale Ilary Blasi avrebbe rinunciato ad un naufrago. Ma di chi si tratta e che cosa è accaduto?

L’Isola dei famosi, salta la partecipazione di un concorrente

Ebbene, sembra proprio che nelle scorse settimane si fosse parlato di un possibile approdo sull’isola di Alex Nuccetelli. Stiamo parlando dell’ex marito di Antonella Mosetti nonché padre di Asia Nuccetelli. L’uomo avrebbe dovuto prendere parte a questa edizione del reality e sarebbe dovuto approdare in Honduras. A quanto pare, a pochi giorni dall’inizio del programma, la sua partecipazione è saltata. È stato lo stesso Alex a raccontare effettivamente come sono andate le cose.

Alex Nuccetelli vicino al reality ma salta tutto, ecco il suo sfogo

“Vengo usato come specchietto per allodole e la cosa mi lusinga abbastanza non sentendomi così importante a livello televisivo. Da due anni a questa parte, sistematicamente, il mio nome compare nella lista dei papabili concorrenti di ogni reality”. Questo quanto dichiarato da Alex Nuccetelli , in uno sfogo che ha diffuso proprio nelle scorse ore annunciando quindi di non prendere parte all’Isola dei famosi. Semplicemente sembra che Alex abbia ritenuto questa esperienza non adatta a lui e alla sua persona. “Quest’anno col mio preparatore abbiamo fatto una valutazione e abbiamo concordato che la mia fisicità non mi permetterebbe di fare un’avventura del genere”. Queste ancora le parole di Alex.

E’ stata Ilary a decidere per Alex?

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, in questi giorni Ilary Blasi è stata parecchio al centro del gossip per via di una presunta separazione da Francesco Totti. In qualche modo, potrebbe questo essere legato anche alla esclusione di Alex Nuccetelli dall’Isola dei famosi. Si dice che potrebbe essere stata la stessa conduttrice ad escludere l’uomo dal suo reality. Il motivo? Si dice che Alex sia proprio colui che in qualche modo ha avvicinato Totti a Noemi Bocchi, la donna che si dice possa essere la sostituta di Ilary. Anche in questo caso però Alex sembra essere intervenuto, smentendo categoricamente tutto ciò.