Totti-Ilary, Unltim’ora: C’è il ritorno di fiamma. L’indiscrezione di Roberto Alessi fa impazzire i fan. Cosa succede

Sono ormai giorni in cui Totti e Ilary sono perennemente al centro dell’attenzione di tutti, in particolare del gossip e dei paparazzi. E’ una corsa continua a scoprire i retroscena della loro separazione e tutto ciò che potrebbe accadere. Di certo sappiamo che la Blasi è sulle spiagge di Zanzibar insieme ai tre figli. E’ stata proprio lei a farlo sapere, sul suo profilo instagram, il giorno successivo al comunicato all’Ansa sulla separazione tra lei e il marito. La scelta di tale viaggio è sicuramente da ricondurre alla volontà di allontanarsi dal vortice mediatico cui sono stati travolti.

Quanto a Totti, si sa che è rimasto a Roma e che pare stia cercando una nuova casa perché quella in cui vivevano tutti insieme resterà a Ilary e ai figli. Inoltre, il giornale Chi ha rivelato che lui sarebbe dovuto essere a Formentera per un torneo di padel insieme agli altri amici e calciatori, tra cui Vieri e Matri, ma il pupone ha scelto di non parteciparvi. Il motivo è al quanto scontato: evitare di alimentare ancora di più il gossip o di ritrovarsi i paparazzi alle calcagna.

Nessuno vuole arrendersi alla fine del matrimonio tra Totti e Ilary, in particolare i romanisti e gran parte del popolo romano. Questi ultimi hanno sempre idolatrato i coniugi definendoli ‘l’ottavo re di Roma e la regina di Roma’. Hanno sempre considerato la loro ventennale storia d’amore come una fiaba dal lieto fine. Purtroppo però il fatidico ‘per sempre’ è durato solo vent’anni. Ed ora non fanno altro che chiedersi “ma torneranno insieme”? Questa è una domanda da un milione di euro.

A tal proposito, il giornalista Roberto Alessi si è espresso sulla vicenda con alcune dichiarazione sulla rivista Novella 2000. “Mi fa rabbia perché quando sei in mezzo a queste cose non ti rendi conto della realtà della vita e non ti accorgi di quello che stai perdendo. I progetti, i sacrifici, i problemi, persino i lutti strazianti (Totti ha perso da poco il padre. Problemi che hanno quelli che vivono in 70 metri o in ville da 600 metri… Peccato, davvero peccato”. Inoltre, si sbilancia anche sulla fatidica domanda.

“Concludo con la domanda che a Roma mi fanno tutti: ‘Torneranno insieme?” e la risposta automatica che si danno tutti, prima che io possa rispondere, è: ‘sì, torneranno insieme’ ”. Si tratta di un presagio o di una speranza che proprio non vuole essere abbandonata dai fan? Da quanto dichiarato da molte persone vicino a Totti, il pupone sembra non aver mai voluto la fine del suo matrimonio ma che, anzi, abbia cercato in tutti i modi di salvarlo. A quanto pare, sembra che la decisione definitiva sia scaturita proprio da Ilary e che lui farebbe di tutto pur di tornare ad avere unita la sua famiglia. Non ci resta che attendere. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi.

Totti-Ilary, Unltim’ora: C’è il ritorno di fiamma. L’indiscrezione di Roberto Alessi fa impazzire i fan. Cosa succede scritto su Più Donna da Imma Bartolo.