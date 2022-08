Totti nei guai: Tutta la verità sul figlio che aspetta da Noemi Bocchi. Nuova batosta per Ilary, è furiosa

Le notizie sulla vita privata di Totti continuano a circolare incessantemente. Il gossip non si ferma, i paparazzi nemmeno. Anzi, dopo l’annuncio della separazione da Ilary, sono esattamente l’ombra dei due coniugi. Non a caso, infatti, tutti i retroscena e gli altarini svelati negli ultimi giorni sono proprio opera del lavoro dei paparazzi. In particolare, settimana scorsa, Francesco è stato fotografato mentre era al mare a Sabaudia con la piccola Isabel.

Dopo il ritorno dall’Africa, è stata prima a Ilary a trascorrere dei giorni con i figli nella villa a Sabaudia. Dopodiché, stando alle rivelazioni di alcune fonti, il cambio di guardia è toccato a Totti. Si è detto, infatti, che i due si sono solo scambiati solo le chiavi e che tra loro c’è stato gelo e distacco. La conduttrice, dopo quell’incontro, si è recata sulle dolomiti, quasi come se stesse facendo di tutto per allontanarsi da Roma e da tutto il vortice mediatico da cui sono coinvolti da un mese.

Dal suo canto, invece, Totti sta continuando la sua relazione con la romana Noemi Bocchi. E’ stato anche rivelato che la donna abbia preso in affitto una casa a San Felice Circeo, a pochi minuti da Sabaudia, proprio per trascorrere alcune settimane sia con i figli, avuti dall’ex marito, sia vicino al suo Francesco. Questa, però, non è una novità siccome i due si frequentano, ormai, da tantissimi mesi e la loro relazione sembra essere stata scoperta da Ilary tramite un investigatore privato.

La notizia bomba delle ultime ore è stata sganciata da Il corriere della sera: la nuova coppia pare essere in attesa di un bimbo. ‘Tutti parlano di lei: l’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può. Se fosse vero, ciò spiegato il celere motivo legato all’uscita dei comunicati di Totti e la Blasi in un annunciavano, separatamente, la fine della loro storia.

Dunque sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto Totti a voler uscire allo scoperto con Noemi, allontanando per sempre Ilary? Vedremo.” Ad avallare la tesi de Il Corriere della sera è stata la rivista ThePipolGossip che ha cercato di scavare a fondo l’indiscrezione. Ebbene, queste le parole che hanno rivelato: “Pochi giorni fa prima di andare in vacanza Noemi è stata vista alla clinica privata Mater Dei, a Roma. Questo non vuol dire che sia incinta anche se la struttura è tra le migliori in Italia per donne in dolce attesa che devono partorire. Magari Noemi

aveva una visita di controllo legata ad altro. ” Non ci resta che attendere per scoprire la verità. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Totti nei guai: Tutta la verità sul figlio che aspetta da Noemi Bocchi. Nuova batosta per Ilary, è furiosa scritto su Più Donna da Imma Bartolo.