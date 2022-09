totti-rompe-il-silenzio-su-ilary:-“ecco-cosa-ha-fatto-di-male,-per-questo-mi-sono-allontanato”.-la-confessione-choc

La saga Totti-Blasi sta per iniziare un nuovo capitolo, quello legale. Dopo l’estate che ognuno ha vissuto a proprio modo e separatamente, per la prima volta dopo vent’anni, è tempo di andare in tribunale per la separazione. Tante sono le indiscrezioni e le anticipazioni riguardo tale situazione. In primis, a scendere in campo per la battaglia legale ci sono tre nomi di noti avvocati. Poi, sappiamo che gli ex coniugi, soprattutto Francesco, vorrebbero giungere ad una consensuale per il bene dei loro tre figli. Ecco tutti i dettagli.

La speranza di milioni di fan di rivedere un ritorno di fiamma tra Ilary e Totti è sempre più vana. I due hanno preso strade completamente diverse, lui continua la sua storia con Noemi Bocchi e lei dopo un’intensa estate in giro per vari posti è tornata a Roma per l’inizio della scuola della minore Isabel. Ma, dalle rivelazioni di Francesco al suo amico e pr Alex Nuccetelli, sembra che il gossip che arieggiava sulla Blasi circa un flirt col milanese Cristiano Iovino sia sempre più veritiero. “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo.

Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”. Queste sono state le parole confidenziali di Totti al suo amico. D’altronde anche Nuccetelli ha più volte dichiarato che se fosse stato per Francesco, il matrimonio con Ilary sarebbe durato per sempre in quanto per lui la famiglia e la moglie sono sacri. Dunque, sembra essere sempre più appurato che se qualcosa tra loro si è rotto la colpa sia stata maggiormente di lei, di alcuni messaggi ambigui e di alcuni movimenti strani.

Purtroppo il per sempre non c’è stato e con l’inizio del mese di settembre i coniugi devono recarsi in tribunale per le carte della separazione. Totti ha schierato dalla sua parte due noti avvocati, Antonio Conte e il famosissimo osso duro milanese Annamaria Bernardini de Pace. La scelta sulla matrimonialista è ricaduta in seguito, dopo che Ilary ha schierato l’avvocato milanese Alessandro Simeone, legale anche di altri personaggi famosi. Il foro principale è, senza dubbio, quello di Roma ma quello di Milano anche è fondamentale poiché negli ultimi anni è li che si è svolta la vita privata e professionale della Blasi. Ma, la scelta strategia del pupone di scegliere la De Pace è nata anche dal fatto che Simeone è stato il braccio destro della donna.

Dunque, i due legali si conoscono molto bene e ciò potrebbe rendere meno conflittuale la separazione. Totti, infatti, con la sua difesa, lo scorso giovedì, ha formalizzato un atto di “pace” che prevede che la casa principale, la villa a Roma, rimanga ai figli e che i genitori si alternino lì nella loro custodia, stabilendo giorni diversi per entrambi. Inoltre, i due ex coniugi dovranno impegnarsi a fermare il flusso di notizie sulla vicenda, per non alimentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime. Stando ad alcune anticipazione di Chi Magazine, sembra, però, che non ci sia un clima molto disteso né una soluzione pacifica. Francesco spera che con l’intervento della Bernardini De Pace si potrebbe smorzare la rabbia di llary e arrivare ad un punto di incontro.

Inoltre, c’è un ‘altra anticipazione: Ilary potrebbe volersi trasferire a Milano, magari portando con sé la piccola Isabel. In questo caso, Totti si opporrebbe con tutte le sue forze. Lui vuole che i figli rimangano nella villa a Roma dove hanno sempre vissuto. Addirittura, se la Blasi dovesse andare in tv a raccontare tutta la verità, magari a Verissimo come si vociferava, allora lui direbbe addio alla consensuale e si comincerebbe una lunga battaglia dettata dalla separazione giudiziale. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Totti rompe il silenzio su Ilary: “Ecco cosa ha fatto di male, per questo mi sono allontanato”. La confessione choc scritto su Più Donna da Imma Bartolo.