totti-torna-sui-social:-“ci-stiamo-conoscendo”,-la-risposta-choc:-“vieni-in-tanzania-dalla-tua-famiglia”.-delirio-dei-fan

Dopo l’annuncio delle separazione con Ilary Blasi, Totti ritorna sui social e i fan sono un fiume in piena. Tutti sono ancora increduli di quanto accaduto tra i due in quanto la loro storia d’amore è sempre stata vista come una moderna fiaba. Nessuno vuole arrendersi alla fine del loro matrimonio. In molti, infatti, hanno dichiarato ” se si sono lasciati loro, che speranza possiamo avere noi?”. L’ex capitano della Roma è stato inondato di commenti sotto ad un post su instagram e uno in particolare ha attirato l’attenzione di molti utenti.

Il giorno dopo all’annuncio della separazione con un comunicato disgiunto all’Ansa, avvenuto l’ 11 luglio sera, Ilary decise di volare in Africa, in Tanzania coi suoi tre figli, Christian, Chanel e Isabel. Molto probabilmente prese tale decisione per stare quanto più lontana dal vortice mediatico cui sono stati travolti e dal gossip. Al momento la famiglia di Totti si trova ancora lì, precisamente sulle spiagge di Zanzibar. La conduttrice, infatti, sta pubblicando tante foto e stories sul suo profilo instagram. L’ultima è un tenero scatto di loro quattro e anche sotto a tale post gli utenti non hanno fatto altro che sottolineare l’assenza di Francesco e di essere nostalgici del vederli tutti e cinque insieme.

Totti, invece, è rimasto a Roma. Si dice che stia cercando una nuova casa sempre nel quartiere dell’ Eur in quanto la villa in cui vivevano tutti insieme resterà alla ex moglie e ai suoi figli. Dopo tanti giorni di assenza sui social, poche ore fa è tornato a pubblicare uno post su instagram. In realtà si tratta di uno spot pubblicitario per un’auto elettrica. Si legge:

“Con il team di ingegneri Volkswagen ho provato a imparare tutto sulla mobilità elettrica, e alla guida della mia ID.4 scopro ogni giorno cose nuove. Ci stiamo conoscendo, come si fa quando si entra in una nuova squadra e, devo dirvelo, continua a sorprendermi. Se volete sorprendervi anche voi, continuate a seguirmi nel mio viaggio nella mobilità elettrica Volkswagen”. Insomma Avrebbe potuto pubblicare qualsiasi contenuto ma l’attenzione degli utenti sarebbe ricaduta solo ed esclusivamente sul fatto che lui si sia separato da Ilary.

Nessuno, infatti, ha posto l’attenzione sul post pubblicato. Alcuni lo hanno ringraziato per avere acquistato per la Roma il calciatore Dybala, di recente ceduto dalla Juventus. La maggior parte dei commenti, invece, sono focalizzati tutti su lui e Ilary. Addirittura un utente gli ha suggerito si raggiungere la sua famiglia in Africa: “Vola in Tanzania che è meglio…di Ilary ne esiste una sola”. E ancora: “Francè vai a riprenderti tua moglie” ” Corri dai tuoi perché in futuro te ne pentirai”. ” Di Ilary ce n’è una sola! Non si cambia la Regina di Roma”.

Insomma, il messaggio dei popolo del web è chiaro: tutti sperano in un ritorno tra i due. Sotto i post pubblicati da entrambi non si fa altro che commentare con frasi del genere. Tale speranza è vana o potrebbe, un giorno, diventare realtà? Sarà solo il tempo a darci la risposta. Nel frattempo, lunedì 25 luglio la Rai manderà in onda, per la prima volta, il docu-film sulla vita privata e calcistica del capitano, Mi chiamo Francesco Totti. Sarà proprio la sua voce a narrare le vicende della sua vita, in particolare il grande amore con Ilary. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi.

