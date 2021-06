tour-de-france,-5-anni-dopo-l’ultima-volta:-‘cannonball’-cavendish-trionfa-in-volata-a-fougeres!

Mark Cavendish si prende la 4ª tappa del Tour de France: volata da batticuore sul traguardo di Fougeres chiusa davanti a Bouhanni e Philipsen

Una quarta tappa (finalmente) un po’ più tranquilla quella andata in scena oggi al Tour de France. Dopo 3 frazioni thriller, segnate da tante cadute, i ciclisti protestano silenziosamente nei primi km della Redon-Fougeres, corsi con un andatura blanda. Una tappa che comunque non presentava difficoltà altimetriche di sorta, con un finale adatto alla ruote veloci. Non sono mancate però le emozioni, specialmente sul traguardo di Fougeres. Sei anni dopo, Mark Cavendish torna a vincere una tappa del Tour de France a 5 anni di distanza dall’ultima volta. ‘Cannonball’ a 36 anni suonati ha ancora la forza di sprintare e regalarsi un successo in volata davanti a Bouhanni e Philipsen. Il ciclista della Deceuninck Quick-Step colleziona la 31ª vittoria di tappa al Tour de France, un successo (il 6° stagionale) festeggiato con lacrime di gioia, un pianto impossibile da trattenere per un grande campione che veniva da due anni di buio totale e la prospettiva del ritiro sempre più vicina.

La Classifica generale del Tour de France dopo la 4ª tappa