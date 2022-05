“Tout est fake” : Matthieu Delormeau clashe Céline Dion après sa mauvaise expérience

Vendredi 29 avril 2022, les fans de Céline Dion ont appris une terrible nouvelle : l’annulation de ses concerts prévus en Europe cette année. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et YouTube, la Canadienne de 54 ans paraît affaiblie et attristée de devoir une fois de plus repousser sa tournée. “La première fois, c’était évidemment à cause de la pandémie et cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne et malheureusement d’en annuler certaines autres” a-t-elle notamment expliqué.

Une triste nouvelle pour celle qui souffre de spasmes musculaires qui l’empêchent de pouvoir assurer ses concerts. Samedi 30 avril, Matthieu Delormeau a évoqué l’annonce de l’artiste sur le plateau de TPMP People. S’il ne remet pas en cause son état de santé, il dénonce la mise en scène constante d’un “showtime à l’américain” de la part de Céline Dion.

Matthieu Delormeau raconte sa mauvaise expérience au concert de Céline Dion.

Si l’animateur de télévision est si critique avec Céline Dion, c’est qu’il garde un avis mitigé d’un concert à Las Vegas. Il a raconté que la chanteuse devait interpréter le titre Ne me quitte pas, de Jacques Brel mais qu’elle avait prévenu son public qu’elle était très touchée par cette chanson et qu’elle ne savait pas si elle réussirait à la chanter. “Là elle chante, et au bout d’une minute trente précises, elle se retourne. Elle pleure. Lumière noire. Elle revient et elle dit ‘Pardon, je n’ai pas pu aller au bout’” a-t-il raconté.

Finalement, Matthieu Delormeau a de nouveau été invité au concert de Céline Dion, deux jours plus tard. Sur le plateau de C8, il a raconté qu’il avait vécu de nouveau la même expérience, à la seconde près et qu’une fois encore elle n’avait pas terminé la chanson. Il a ensuite poursuivi : “Et là tu te dis, cette meuf, tout est fake“. Une mauvaise expérience pour celui qui trouve que l’artiste joue beaucoup trop la carte de l’émotion au quotidien.

