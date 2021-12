tovagliolo-stella-di-natale,-semplicissimo-da-fare-e-meraviglioso:-ecco-come-realizzarlo-passo-passo-per-una-tavola-bellissima

Piegare un tovagliolo in maniera elegante aggiunge classe a qualunque tavola. Oggi vi mostro un idea semplice per stupire i vostri ospiti. Come preparare una tavola a tema natalizio? Anche se non si hanno particolari oggetti decorativi, basterà utilizzare tovaglioli, sia quelli di stoffa, ma anche quelli di carta, per creare originali forme che contribuiranno a dare un tocco di allegria e spirito natalizio all’apparecchiatura.

La cena per Natale è già nei nostri programmi tra antipasto, primi piatti, secondi e dolci golosi. E la lista degli invitati purtroppo quest’anno non potrà essere lunga. Ma non per questo dobbiamo rinunciare a decorazioni che ci portano un po’ di allegria. Abbiamo deciso di decorare la tavola con i colori classici rallegrando con deliziosi segnaposto e allegri centro tavola ma forse manca qualcosa per colorare ancora con un po’ di rosso o verde la tavola. Ecco come piegare tovaglioli di carta in modo sfizioso. Non servono grandi competenze, basta avere un po’ di dimestichezza con le piegature, ed essere appassionati di stelle.

Tra i molti disegni che possiamo realizzare ci sono quello del classico albero di Natale, oppure quello della stella natalizia, che risultano davvero facili da realizzare, per un risultato certamente d’effetto. Di seguito i passi per creare il fiore della stella di Natale semplicemente piegando il tovagliolo. Il tovagliolo cos’ composto potrà essere adagiato sul piatto per un effetto scenico davvero bello. Ecco come si fa passo passo

1) Prendere un tovagliolo di carta o stoffa rosso.

2) Partendo dal tovagliolo aperto, piegare gli angoli verso il centro per ottenere un quadrato più piccolo.

3) Piegare nuovamente gli angoli verso l’interno, quindi girare il tovagliolo e ripetere la stessa operazione.

4) Mettere un dito al centro del quadrato ottenuto, quindi piegare verso l’interno un angolo arricciando la punta verso l’alto.

5) Ripetere l’operazione del punto 4 per tutti gli angoli.

6) Adagiare il tovagliolo sul piatto.

Piegare il Tovagliolo per Natale, Procedimento più veloce, Video Aprire il tovagliolo. Piegare il tovagliolo prima da un lato corto e poi dall’altro fino al punto in cui si incontrano sulla riga di piegatura del tovagliolo. Di seguito piegare la forma a fisarmonica partendo da uno dei lati corti. Poi realizzare su ogni punta un triangolino che deve essere spinto verso l’interno dopo aver realizzato la forma di un trapezio. Piegare a metà la figura realizzata. Infine aprire ogni petalo in maniera da realizzare la stella a otto punte. A questo punto non rsta che adagiare una stella su ogni piatto.

