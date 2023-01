Toyota abre mais de 800 vagas com criação do terceiro turno em Sorocaba e Porto Feliz

Novidade foi anunciada oficialmente nesta quarta-feira (2). Novo turno é inédito em fábricas da Toyota no Brasil e deve começar em novembro deste ano. Capacidade produtiva passará de 108 mil para 160 mil anualmente. Mais de 800 pessoas devem ser contratadas para as plantas da Toyota em Sorocaba e Porto Feliz

A montadora Toyota anunciou nesta quarta-feira (2) a criação do terceiro turno nas fábricas de Sorocaba e Porto Feliz (SP). Segundo a empresa, o novo turno é inédito no Brasil.

A produção deve começar em novembro deste ano, gerando 740 empregos direitos em Sorocaba, 130 em Porto Feliz e cerca de 700 vagas em contratações em fornecedores de peças (vagas indiretas).

Toyota Yaris será produzido na fábrica de Sorocaba (SP)

A demanda é para atender a produção do Etios e também do novo compacto Yaris, previsto para ser comercializado no segundo semestre deste ano. Segundo a empresa, as fábricas estão se adaptando para o início da produção no compacto.

Com a abertura das novas vagas, a capacidade produtiva da Toyota passará dos atuais 108 mil unidades para 160 mil veículos anualmente.

Etios já é produzido nas fábricas de Sorocaba e Porto Feliz

De acordo com o sindicato da categoria, a montadora afirmou que haverá aumento de 37% no número de trabalhadores na unidade de Sorocaba e 30% na planta de Porto Feliz.

Conforme divulgado pela Toyota durante o anúncio do terceiro turno, 320 funcionários que estavam contratados por tempo determinado foram efetivados nos cargos.

O sindicato afirma que as negociações com a empresa para a criação do novo turno de produção foram aprovadas com os trabalhadores na assembleia realizada em fevereiro.

Currículos

Interessados em trabalhar na empresa podem cadastrar o currículo no site da Toyota na opção “trabalhe conosco”, localizada no menu inferior.

Representantes da Toyota e do Sindicato dos Metalúrgicos se reuniram em Sorocaba

O presidente da montadora Toyota do Brasil, Rafael Chang, esteve com o presidente Michel Temer nesta tarde no Palácio do Planalto para falar sobre a implantação do terceiro turno e contratação de mais de 800 vagas diretas e outras 700 indiretas.

Além de Chang, o ministro da Indústria, Comércio exterior e Serviços, Marcos Jorge, e o vice-presidente da Toyoya do Brasil, Celso Simomura, participaram do encontro.

“Este é um sinal do compromisso que a Toyota tem com o Brasil, com o desenvolvimento do Brasil, geração de emprego e trazendo as tecnologias”, disse Chang.

Marcos Jorge afirmou que o governo recebeu com “muita alegria” a implementação do terceiro turno. “Isso é sinal de que não apenas a economia, mas o setor automotivo, especificamente, tem reagido muito bem”, comemorou Marcos Jorge.

Questionado sobre a data de lançamento do novo regime automotivo, o Rota 2030, o ministro disse que as conversas entre governo e setor continuam e que Temer deve anunciá-lo nos próximos dias.

“Estamos trabalhando nossa equipe junto com a Fazenda nesta semana, em conjunto com as entidades que representam a cadeia produtiva e também os importadores porque a regra será a mesma para importação e para a produção nacional. Então, estamos trabalhando nesta semana para que nos próximos dias o presidente já tenha condição de fazer o anúncio”, explicou o ministro.

Sobre o Rota 2030, Rafael Chang afirmou que o novo regime vai tornar o Brasil mais competitivo. “A Rota 2030 vai dar muitos componentes de competitividade para o Brasil: segurança, eficiência enérgica e, sobretudo, novas tecnologias, como híbridos e elétricos”, finaliza Chang.

O Rota 2030 deverá trazer novidades como incentivos à produção de veículos elétricos e híbridos e ao aumento da segurança dos veículos.

