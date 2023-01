Toyota anuncia transferência da sede administrativa para Sorocaba

Atualmente a sede fica na fábrica de São Bernardo do Campo (SP). Segundo a assessoria, a transferência será gradual e tem previsão de término até a metade de 2021. Toyota transfere sede administrativa para Sorocaba

A Toyota anunciou que irá transferir a sua sede administrativa de São Bernardo do Campo (SP) para Sorocaba (SP) a partir de janeiro de 2021. A informação foi confirmada pela assessoria nesta segunda-feira (21).

A empresa informou que o aviso foi divulgado para os funcionários na última sexta-feira (18). Segundo a assessoria, a transferência será gradual e tem previsão de término até a metade de 2021.

Unidade de Sorocaba é uma das maiores da empresa

Até o momento, não há previsão de novas contratações para Sorocaba. A unidade, que fica próximo à Rodovia Castello Branco, é uma das maiores da empresa, produzindo os modelos Etios e Yaris. A Toyota também tem fábrica em Porto Feliz (SP), que é responsável pela produção de motores.

Já a fábrica de São Bernardo do Campo não sofrerá mudanças, segundo a empresa. A transferência será feita para que a sede fique mais próxima de suas grandes sedes de produção atualmente no país.

