tra-artigianato-e-tecniche-antiche:-loewe-e-sotheby’s-lanciano-«weaves»

«L’arte pone delle domande. E più ci interroghiamo, meglio è». Dice così Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe, che ha lanciato una nuova collaborazione con Sotheby’s. Impiegare tecniche primitive, materiali utilizzati da sempre ma senza mai smettere di interrogarsi sul loro utilizzo, su quanto ancora abbiano da darci, su quanto terreno abbiamo ancora da esplorare: è da qui che parte l’innovazione.

LOEWE Weaves

Per il nuovo progetto “Weaves”, Jonathan Anderson, in collaborazione con Sotheby’s, è partito da un oggetto: una pentola anticamente utilizzata in Galizia per cuocere le castagne sul fuoco. Alla tradizione ha unito l’arte, coinvolgendo tre artisti dal mondo: Arko (Giappone), Min Chen (Cina) e Laia Arqueros (Spagna), che hanno reinterpretato e trasformato una pentola galiziana in terracotta realizzata dal mastro vasaio Antonio Pereira. La base è un contenitore in terracotta fatto a mano in cui vengono realizzati diversi buchi. I fori sono funzionali, ma la struttura che creano offre un punto di partenza per l’impiego di diverse tecniche di tessitura che ogni artista ha applicato seguendo il proprio impulso creativo. I sette vasi verranno venduti sul sito della casa d’aste Sotheby’s a prezzo fisso a partire dal 1 maggio.

LOEWE Weaves 2021, Making Of Antonio Pereira

I vasi, realizzati a mano dal maestro vasaio Antonio Pereira e reinterpretati dai tre artisti, verranno esposti accanto agli incredibili pezzi delle aste marquee di maggio ‘Impressionist, Modern e Contemporary Art’ di Sotheby’s a New York. L’esposizione inizierà l’1 maggio con alcune delle opere d’arte del XX e XXI secolo che Sotheby’s metterà all’asta il 12 maggio, ultimo giorno dell’esposizione.

«L’artigianato è uno dei miei interessi principali, tanto da metterlo al centro dell’identità di Loewe – spiega Jonathan Anderson – Quest’anno, per riaffermare il nostro impegno in tal senso, in collaborazione con la casa d’aste Sotheby’s, lanceremo il progetto Loewe Weaves: una collezione di pezzi d’artigianato unici tra cui la pentola per cuocere le castagne galiziana, decorata da vari artisti, le borse, i cesti e gli accessori di pelle intrecciata».

LOEWE Weaves 2021, Making Of Idoia Cuesta

E la stessa tessitura, così come il recupero di materiali di scarto, scampoli di pelle e tessuti caratterizzano altri accessori Loewe, come l’ iconica borsa Balloon, anch’essa reinterpretata come i vasi per le castagne e decorata con i materiali di scarto, insieme alle pouch ed alle net bag. La borsa Elephant è stata rivisitata attraverso l’utilizzo della rafia intrecciata, assumendo una nuova funzione grazie all’utilizzo del materiale naturale, nel segno della continuità con le borse Loewe a forma di animale.

LOEWE Weaves 2021 Making Of Chen Min

«La tessitura può assumere molteplici significati e forme, la si può utilizzare per decorare o per costruire la struttura di un capo – continua Anderson – Noi abbiamo deciso di impiegarla in entrambi i modi, con lo scopo di spingere l’arte manifatturiera all’estremo, esplorando nuovi modi per portare in vita i prodotti artigianali e trasformando le tecniche tradizionali in qualcosa di inaspettato. Lo spirito giocoso è fondamentale nel processo ed alimenta il desiderio di instaurare un dialogo creativo e sperimentale che abbracci materie e forme. La nuova collezione comprende una serie di oggetti decorativi creati dagli artigiani insieme ad una linea di borse e accessori di pelle».