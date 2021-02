“Tra noi funziona così. Quando lei viene…”. Corona e Asia Argento sotto le lenzuola: una bomba privata e piccantissima

Fabrizio Corona e Asia Argento di nuovo insieme. I due si sarebbero ritrovati e rimasti amici. In un’intervista rilasciata a Roberto Alessi per Novella 2000, Corona ammette di nutrire un forte affetto per l’attrice, ma dichiara che tra i due non si parla di un fidanzamento. Corona, oggi agli arresti domiciliari, aveva pubblicato una foto su Instagram insieme alla Argento poche settimane fa. Secondo il suo racconto, Asia sarebbe una buona amica. “Ogni quindici giorni viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me“, ha rivelato.

Corona smentisce altro con la Argento. Spiega che a 47 anni, il prossimo 29 marzo, non si sente più pronto per fare il “fidanzato”. “Io credo che per me e Asia sia così: ci vogliamo bene, stiamo insieme quando ci ritroviamo ma senza progetti precisi, ci lasciamo vivere”. Sono amici ma con “turbamento”, spiega Corona. Rivolge un pensiero anche a suo figlio Carlos Maria: durante la pandemia i due sono stati moto vicino. Il figlio di 18 anni, avuto dalla relazione con Nina Moric è stato più volte al centro della diatriba tra i due ex. In diverse foto è apparso sempre più simile al padre fisicamente. Negli ultimi mesi del 2020 aveva scelto di andare a vivere con il padre, ma adesso pare sia tornato a casa con la Moric.

Fabrizio, a pochi mesi dalla fine degli arresti domiciliari, afferma di essere pronto a non sbagliare più e dichiara: “Lavoro, ho buoni amici, non ho nessuna intenzione di sbagliare“. Nel frattempo lui continua a lavorare per cercare di scoprire personaggi da lanciare nello star system. L’ultima sua scoperta è Renè. Per Fabrizio Corona avrà lo stesso successo di Beyoncè: “Avrà successo. Investo tutto su di lei. La canzone di Renè è su CR7, Cristiano Ronaldo” e Corona è convinto che diventerà presto un successo.