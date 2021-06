tra-puglia-e-basilicata-nasce-una-rete-elettrica-su-misura-per-le-rinnovabili

Partita a maggio la sperimentazione del progetto Osmose: sulla rete di Terna 18 sensori massimizzano l’integrazione tra fonti energetiche convenzionali e rinnovabili

(Foto: Getty)

È partita proprio nei giorni scorsi, tra le campagne della Puglia e della Basilicata, la prima sperimentazione in Italia del progetto internazionale Osmose. La fase operativa del programma italiano è coordinata da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, che in quel fazzoletto di terra ha piazzato 18 sensori lungo sette elettrodotti per monitorare i flussi di energia elettrica e garantire la massima flessibilità al sistema tra fonti rinnovabili e tradizionali. Osmose è un consorzio con 33 partner europei, parte del programma Horizon Europe, che è stato finanziato da Bruxelles con 4,6 milioni di euro. L’obiettivo è studiare metodi innovativi per massimizzare l’integrazione della produzione di fonti rinnovabili e assicurare un flusso costante di energia verde, cercando di rendere omogenea l’erogazione nella rete.

“Osmose vuole indagare le soluzioni per un sistema elettrico competitivo che in futuro dovrà essere ancor più sostenibile e a basse emissioni di C0 2 ”, Leonardo Petrocchi, ingegnere energetico di Terna: “La penetrazione delle risorse rinnovabili sarà sempre più predominante e dovrà cambiare la gestione del sistema da parte degli operatori come Terna”, spiega. Da qui la necessità di “indagare gli strumenti con cui agire sulla rete”, dice, e regolare il flusso di energia anche quando “la generazione convenzionale sarà sempre minore e la presenza di rinnovabili non programmabili sempre maggiore”.

Il concetto chiave è la flessibilità, la capacità di un sistema elettrico di rispondere a un evento imprevisto modulando la generazione o il carico (i consumi). “Questa flessibilità fornita storicamente dagli impianti convenzionali in futuro sarà sempre meno disponibile”, spiega Petrocchim perché le fonti rinnovabili non sono programmabili e dipendono dalle condizioni metereologiche. Nel “dimostratore” tra la Puglia e la Basilicata Terna sta testando tre soluzioni di flessibilità adatte al nuovo mix energetico: flessibilità intrinseca della rete, modularità del carico e fornitura di servizi dalle fonti rinnovabili. “L’obiettivo è valutare la fattibilità tecnico-economica di queste soluzioni, in modo da garantire lo stesso livello di sicurezza per l’intero sistema mantenendo una economicità del servizio”, dice Petrocchi.

La necessità di studiare nuove soluzioni per garantire la flessibilità del sistema elettrico nasce dall’evoluzione del mix energetico che vira sempre più velocemente verso nuove fonti rinnovabili e punta all’azzeramento di quelle tradizionali. “Le fonti convenzionali – spiega Petrocchi – sono puntuali e corrispondono a grandi centrali controllabili in grado di garantire una stabilità della rete, in termini di frequenza e tensione, che le fonti rinnovabili attualmente non forniscono. Inoltre hanno una distribuzione peculiare: sono molto sviluppate al Sud, dove c’è tanta ‘materia prima’, come vento e sole, mentre la gran parte dei consumi è nel Nord”.

Per studiare il sistema elettrico del futuro viene utilizzata una tecnologia di sensoristica distribuita lungo le linee elettriche in alta tensione denominata Dynamic thermal rating (Dtr). “Questi sensori consentono di monitorare il profilo termico del conduttore e, grazie a modelli di calcolo in tempo reale, ci dicono con maggior precisione qual è l’effettiva capacità di trasporto di una linea”, spiega Petrocchi.

La scelta di sperimentare queste soluzioni innovative tra la Puglia e la Basilicata, lungo l’elettrodotto Bari-Oppido Lucano, è dettata dal fatto che in quella porzione di territorio c’è un’alta influenza dell’energia eolica, del tutto non programmabile.

“Ora – spiega Petrocchi – ci sono dei momenti della giornata in cui queste linee sono congestionate e l’energia eolica in eccedenza viene tagliata perché non è possibile trasportarla. Una soluzione che va contro l’obiettivo di decarbonizzazione del sistema”. I sensori Dtr, aggiunge, “consentono un monitoraggio più fine di quelle linee che trasportano energia da fonti eoliche o rinnovabili e permettono di sfruttare a pieno la capacità di trasporto della rete”, anche attraverso l’integrazione di previsioni metereologiche per contribuire a ricostruire il profilo di temperatura del cavo che fa passare più o meno energia a seconda della sua temperatura.

La fase di sperimentazione del “dimostratore”, avviata a due anni dal lancio del progetto e dopo un periodo di implementazione tecnica dei software, sarà completata tra ottobre e novembre di quest’anno, con i risultati che saranno messi insieme entro febbraio 2022. Nel breve periodo ci si aspetta di caratterizzare nuove risorse di rete e testare nuovi servizi. Nel medio periodo si punta ad aumentare la stabilità del sistema elettrico grazie all’utilizzo delle nuove risorse di flessibilità.