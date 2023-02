Trabalhador de 67 anos morre ao cair de obra em prédio de Rio Claro

Homem caiu de uma altura de, aproximadamente, 20 metros quando desmontava um andaime. Plantão policial Rio Claro (SP)

Fábio Rodrigues/G1

Um homem de 67 anos morreu após cair de um prédio em construção na na Rua 6 com Avenida 46, no bairro Jardim Portugal, em Rio Claro (SP), no início da tarde desta quinta-feira (16).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Manoel Rodrigues Sant’Ana Filho caiu de uma altura de, aproximadamente, 20 metros, quando estava desmontando um andaime de madeira do lado externo do prédio.

O Samu informou que foi acionado por volta das 13h30 e compareceu à obra, onde o médico da unidade constatou o óbito do trabalhador, que estava caído ao solo.

A perícia recolheu no local o cinto de segurança e pedaços da corda que estavam sendo utilizados como equipamentos de segurança pela vítima, a fim de realizar os exames necessários. O andaime do qual a vítima caiu estava danificado, no sexto andar do edifício em construção.

O g1 procurou a construtora Zanão Administração e Construção, mas a empresa não quis se pronunciar.

O corpo foi levado para o Insitituto Médico Legal (IML) para o exame necroscópico.

