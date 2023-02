Trabalhador fica ferido após queda de elevador em prédio do Tribunal de Justiça em Porto Alegre

Funcionário de empresa de elevadores estava no teto da cabine, quando equipamento caiu de altura de oito metros. Homem sofreu ferimentos no braço e no ombro e foi socorrido. Sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre

TJ-RS/Divulgação

Uma pessoa ficou ferida após a queda de um elevador da sede do Tribunal de Justiça (TJ), na Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira (15). Segundo o TJ, o homem é funcionário de uma empresa que faz a substituição dos elevadores do edifício.

O elevador estava em obras e caiu dois andares, uma altura de aproximadamente oito metros.

O homem estava no teto da cabine. Segundo o TJ, ele fraturou um osso do braço e sofreu lesão no ombro. O funcionário da empresa foi atendido consciente pelo Departamento Médico Judiciário e, encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

O Tribunal de Justiça afirma que o trabalhador usava os equipamentos de proteção individual (EPIs) no momento do acidente.

“Será realizada perícia no maquinário e nas instalações, bem como verificados os procedimentos, para apurar as circunstâncias do acidente”, diz o TJ.

De acordo com o órgão, o elevador estava isolado com tapumes, sem circulação de público. O equipamento é o último de um total de 10 que já passaram pelo processo de desmontagem para substituição por novos elevadores.

Vittorio Rienzo