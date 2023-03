trabalhador-morre-ao-cair-de-altura-de-20-metros-em-silo-de-soja-no-interior-de-sp

Vítima, identificada como Antônio Pereira Machado, trabalhava na Cooperativa Agropecuária de Pedrinhas, na filial de Florínea. Empresa lamentou a morte e disse que está prestando assistência à família. Homem caiu de 20 metros de altura em Florínea (SP)

Um homem de 55 anos morreu após cair de uma altura de aproximadamente 20 metros em um silo de soja, em Florínea (SP). O caso foi registrado na quarta-feira (22).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Antônio Pereira Machado, morreu após cair de um silo, na Cooperativa Agropecuária de Pedrinhas, na filial de Florínea. A morte foi confirmada no local do acidente, pela equipe do SAMU.

De acordo com o boletim de ocorrência, os motivos da queda ainda serão esclarecidos. A Cooperativa emitiu uma nota de pesar, lamentando a morte de Antônio.

“A CAP informa que na tarde de ontem, dia 22 de março de 2023, na unidade de Florínea, o funcionário Antônio Pereira Machado, de 55 anos, sofreu um grave acidente na operação das máquinas e acabou falecendo. Informamos que desde o momento que fomos informados do fato, prestamos total assistência a família da vítima. Diante desta triste e irreparável perda, a CAP e seus dirigentes, diretores e funcionários se solidarizam com os familiares e amigos, prestando condolências e deixando os mais sinceros sentimentos”, diz o comunicado.

A Polícia Civil determinou a realização de perícia no local e encaminhamento do corpo para o IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópico, toxicológico e dosagem alcoólica. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Antônio foi sepultado na quinta-feira (23), no Cemitério Municipal de Florínea.

