Trabalhador morre após cair de empilhadeira em empresa de Campos do Jordão, SP

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (27). Vítima tinha 40 anos. Um homem de 40 anos morreu na manhã desta sexta-feira (27), após cair de uma empilhadeira enquanto estava trabalhando em Campos do Jordão (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 9h30, em uma empresa de água que fica na rua Maria Aparecida Loci Ferreira.

Ainda de acordo com a corporação, após a queda o trabalhador sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes acionaram o resgate aéreo e fizeram manobras de reanimação, mas o homem não resistiu e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e o local isolado para trabalho da perícia da Polícia Civil. O corpo da vítima foi levado para o IMl, para passar por exames de necropsia.

O g1 entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e a empresa Minalba, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

