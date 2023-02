Trabalhador morre soterrado em obra após muro de igreja ceder na Serra de SC

Homem de 36 anos foi retirado dos escombros já sem vida, segundo Corpo de Bombeiros, em Anita Garibaldi. Empresa diz que presta apoio à família da vítima. Trabalhador é soterrado após muro de igreja ceder em Anita Garibaldi

Prefeitura de Anita Garibaldi/Divulgação

Um trabalhador de 36 anos, identificado como Adriano Sutil, morreu soterrado enquanto trabalhava em uma obra em Anita Garibaldi, na Serra catarinense, nesta quinta-feira (23). Ele já foi retirado dos escombros sem vida, conforme o Corpo de Bombeiros Militar.

Por causa da morte do trabalhador, a obra foi paralisada e será retomada na segunda (27), informou a prefeitura.

Acidente

Os socorristas foram chamados pouco depois das 9h. O acidente de trabalho ocorreu no Centro. De acordo com a prefeitura, que esteve no local, a obra é realizada em três ruas do município e inclui uma parte relacionada com redes de água e esgoto e outra, posterior, de pavimentação asfáltica.

Segundo a prefeitura, os trabalhadores atuavam em frente ao muro da igreja matriz da Paróquia Santa Bárbara quando ele acabou cedendo.

Alguns homens viram quando ele começou a rachar e conseguiram sair a tempo, porém Adriano foi atingido pela terra e pelos destroços do muro. Ele não resistiu aos ferimentos. A prefeitura afirmou que os demais trabalhadores não se machucaram.

Muro cede e trabalhador é soterrado em Anita Garibaldi

CBM-SC/Divulgação

Adriano era morador de Anita Garibaldi. Ele era funcionário da empresa STC, vencedora de uma licitação feita pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) para atuar na etapa de água e esgoto da obra.

Adriano Sutil

Reprodução/Prefeitura de Anita Garibaldi

Ao g1, a STC afirmou que, assim que soube do acidente do trabalho, o diretor da empresa foi até o local. Também disse que está dando todo o apoio à família da vítima e que levanta informações sobre o caso e repassa-as à Casan.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento se manifestou por nota. “A Casan lamenta esta fatalidade. A obra está sendo executada por uma empreiteira, que está prestando todo atendimento à família. A Companhia está apurando as causas do acidente”.

A prefeitura decretou pesar pela morte do trabalhador.

Deslizamento de terra após muro de igreja ceder em Anita Garibaldi

CBM-SC/Divulgação

Representantes da Secretaria Municipal de Obras estiveram no local nesta quinta. O município ficará responsável pela parte da pavimentação asfáltica dos trabalhos.

