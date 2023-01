Trabalhador rural morre após ônibus que transportava funcionários dar ré e atropelar a vítima, em Marabá Paulista

Veículo transportava trabalhadores da roça de mandioca no momento da ocorrência, registrada às 11h23 desta sexta-feira (27), na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563). Um trabalhador rural, de 48 anos, morreu após um ônibus que transportava funcionários da roça de mandioca dar ré e passar por cima da vítima na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Marabá Paulista (SP), na manhã desta sexta-feira (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado para o atendimento da ocorrência ocorreu às 11h23. O local do acidente fica a 3 km da cidade, próximo à saída do trevo, no sentido de Presidente Venceslau (SP).

Ainda conforme os bombeiros, a vítima morreu na hora em razão do esmagamento e exposição da massa encefálica no momento do atropelamento.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e apurar as causas e circunstâncias do acidente.

