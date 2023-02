trabalhadora-morre-ao-cair-em-silo-de-amendoim-no-interior-de-sp

A vítima, de 32 anos, caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros; o caso foi registrado no Distrito de Avencas, em Marília (SP). Trabalhadora morre ao cair em silo de amendoim no Distrito de Avencas, em Marília (SP)

Uma mulher de 32 anos morreu no início da tarde de terça-feira (28), após cair em um silo utilizado para secar amendoim, em uma fazenda no Distrito de Avencas, em Marília (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Tatiane de Oliveira Marcon, caiu em um poço de aproximadamente dez metros de profundidade.

A trabalhadora não resistiu aos ferimentos da queda e morreu no local. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Hospital das Clínicas em Marília, onde foi submetido a exame necroscópico.

Até a conclusão desta reportagem não havia informações sobre velório e sepultamento.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília como morte suspeita. A Polícia Civil investiga o caso.

