Trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão em RR dormiam em curral

Os 29 trabalhadores resgatados em situação similar à da escravidão em uma fazenda, localizada em Amajari, Norte de Roraima, dormiam em um curral, junto com animais e cercado por fezes. O Ministério do Trabalho os resgatou durante a Operação Caqueado IV, que encerrou na última quarta-feira (22).

Eles trabalhavam na construção de pontes e abertura de estradas vicinais, e outros em atividades de pecuária bovina, segundo o Ministério do Trabalho. O grupo que prestava serviços nas vicinais pernoitava na fazenda. Parte deles dormia no curral e outra em galpões, em meio a ferramentas, máquinas, produtos químicos e materiais de construção.

No local onde era construída a estrada vicinal, distante da fazenda, não havia banheiros. Os trabalhadores precisavam fazer as refeições no chão.

Na construção de uma ponte em área vizinha à fazenda, funcionários do mesmo empregador foram identificados em um alojamento com barracão de lona, sem paredes. O banheiro era outra pequena barraca de lona.

Em outra fazenda do mesmo dono outros trabalhadores que cuidavam do gado e construiam cercas também estavam em situação degradantes. Lá, eles também dormiam em um galpão, onde eram armazenadas ferramentas e produtos químicos, além de carnes em mau estado de conservação.

Outras irregularidades foram encontradas, como armazenamento de agrotóxicos nocivos à saúde em local, número de instalações banheiros insuficientes e trabalhadores sem calçados de segurança e equipamentos de proteção pessoal contra o sol. Todos os trabalhadores estavam sem registro formal.

Com o gerente da fazenda, os auditores encontram armas e munições. O material foi apreendido pela Polícia Federal.

Todos os trabalhadores foram retirados dos alojamentos irregulares e receberam o pagamento das verbas rescisórias, com direito também a 3 parcelas de Seguro-Desemprego, benefício social garantido legalmente para as vítimas.

Ao Ministério Público do Trabalho, parceiro na ação, cabe a propositura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou ajuizamento de ação civil pública em face dos responsáveis. Após as conclusões do inquérito policial instaurado, o MPT pode instaurar possível ação penal.

A Defensoria Pública da União garantirá os direitos individuais dos resgatados, perante a Previdência Social ou em face do empregador fiscalizados, incluídas eventuais indenizações pelos danos sofridos.

Operação Caqueado IV

Os outros seis resgatados estavam em atividade de desmatamento. Eles não tinham acesso a água potável, nem banheiros e dormiam em barracas sem proteção. Além disso, os salários não eram pagos e não tinham equipamentos de proteção.

O alojamento deles ficava no meio da floresta, em barracas cobertas com lona plástica, sem nenhuma proteção contra animais selvagens e sem fechamento lateral contra o vento e as chuvas.

O explorador foi identificado, sendo o proprietário de uma serraria da região e dono da madeira extraída. Ele visitava com frequência o local e sabia das condições de trabalho.

A ação também contou com participação do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública da União, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Ibama.

A operação foi batizada em homenagem ao ex-servidor do Ministério do Trabalho e Emprego Aldir Morais, falecido em 2020, o qual era conhecido como “Caqueado” e participava das operações de combate ao trabalho escravo da Superintendência Regional do Trabalho em Roraima. Em 2023, a operação teve sua quarta edição.

