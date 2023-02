Trabalhadores resgatados em situação de escravidão no RS recebem verbas rescisórias; valor ultrapassa R$ 1 milhão

Quem ainda não teve o dinheiro depositado em sua conta são trabalhadores que apresentam irregularidades no CPF ou em outro documento e precisam regularizá-lo para realizar o saque. Trabalhadores resgatados chegando ao ginásio onde ficaram em Bento Gonçalves

Quase todos os trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra do RS, receberam as verbas rescisórias a que têm direito até a noite desta segunda-feira (27). De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que se reuniu com a empresa responsável pela contratação durante a tarde, os valores depositados superam R$ 1,1 milhão.

Cerca de 200 pessoas já receberam os valores a que têm direito. Quem ainda não teve o dinheiro depositado em sua conta são trabalhadores que apresentam irregularidades no CPF ou em outro documento e precisam regularizá-lo para realizar o saque.

“Os pagamentos foram quase todos efetuados ontem [segunda-feira]. Este caso está terminando desta maneira, pelo menos”, avalia o gerente regional do MTE em Caxias do Sul, Vanius Corte.

Os valores se referem apenas à rescisão de contrato devida aos trabalhadores. Ainda é possível que haja multa e penalizações à empresa. Por conta de um acordo firmado entre a empresa e os trabalhadores, mediado pelo MTE, cada empregado também recebeu R$ 500 para fazer a viagem de volta para casa.

Os valores desembolsados pela empresa contratante, segundo o TAC, também não quitam os contratos de trabalho, nem significam renúncia de direitos individuais trabalhistas, que poderão ser reivindicados pelos trabalhadores.

Volta para casa

Com idades entre 18 e 27 anos, dos 207 trabalhadores resgatados, 194 saíram de ônibus do RS com destino à Bahia na madrugada de sábado (25), em uma viagem que cerca de dois dias. Outros quatro trabalhadores, segundo o MTE, optaram por ficar em Bento Gonçalves. Ainda, nove gaúchos devem retornar para suas cidades de origem, nos próximos dias, também de ônibus.

De acordo com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, o governo da Bahia se comprometeu em esperar os trabalhadores com equipes da assistência social em cada município de chegada. Os nomes dessas cidades não são divulgados por questões de segurança.

Os trabalhadores eram mantidos em situação degradante

