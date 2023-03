Trabalhadores saem às pressas de ônibus em chamas em rodovia de SC

Caso aconteceu no fim da tarde de segunda-feira, na SC-445 em Siderópolis, no Sul. Corpo de Bombeiros de SC apaga incêndio em ônibus

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Quatro trabalhadores e um motorista precisaram sair às pressas de dentro de um ônibus que pegou fogo durante uma viagem para a empresa onde atuam. O caso aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (6) na SC-445 em Siderópolis, no Sul catarinense.

As chamas foram percebidas pelo condutor do veículo, de 54 anos, que estacionou às margens da rodovia estadual e tentou desligar o motor, sem sucesso. Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, no entanto, as chamas haviam se espalhado e a Polícia Militar bloqueava o trânsito.

Conforme os socorristas a ocorrência foi registrada por volta das 18h30. O ônibus tinha placas de Araranguá, na mesma região, e havia sido fretado por uma mineradora para deslocamento dos trabalhadores. Ninguém se feriu.

Para o combate das chamas os bombeiros precisaram estabilizar o veículo com calços por conta do aclive da rodovia.

Foram usados 4,5 mil litros de água e 15 litros de líquido gerador de espuma para apagar o fogo, além de terra para retenção de óleo motor que vazava na pista (veja as imagens).

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Vittorio Rienzo