Trabalho de enfrentamento à Covid-19 realizado por Força-Tarefa da UFS é tema de livro

A obra retrata o trabalho de pesquisadores e universitários da UFS durante dois anos de pandemia. Testagem na aldeira xokó, na Ilha de São Pedro (SE)

Fotos: Talisson Souza/Rádio UFS/ arquivo

O trabalho da Força-Tarefa realizada contra a Covid-19 por pesquisadores e estudantes da Universidade Federal de Sergipe (UFS), durante os dois primeiros anos da pandemia no estado é tema de um livro que foi lançado nesta nesta sexta-feira (10).

A obra retrata o esforço da equipe de saúde formada por 22 universitários, que ao longo de dois anos resultou na realização de 180 mil testes em 74 municípios sergipanos junto aos profissionais da segurança, saúde, sistema carcerário, limpeza urbana, além de comunidades indígenas e quilombolas.

“A gente conseguiu atingir todas as camadas da população, os mais vulneráveis e não-vulneráveis, porque na época o teste era fundamental. Enxergamos na testagem uma maneira de proteger sua saúde e seus familiares. Isso também gerou dados científicos para que isso fique para posteridade”, disse o pesquisador e professor do Departamento de Farmácia e líder da Força-Tarefa Lysandro Borges, que divide a assinatura da obra com o aluno de iniciação científica do laboratório de Bioquímica Clínica, Pablo Valadares, ambos UFS.

De acordo com o pesquisador, o livro é resultado da força de vontade da sua equipe de alunos pelo propósito de ajudar pessoas e levar testes de Covid-19 para os lugares mais remotos e para pessoas que não teriam condições de pagar por um teste ou que não teriam acesso através do Sistema Único de Saúde (SUS), porque na época os exames eram escassos até pelo SUS.

Pesquisador da UFS lança livro sobre trabalho da força-tarefa contra Covid na pandemia

Ufficio Stampa