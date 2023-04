Fãs da música raiz vão se renovando geração após geração para manter viva a tradição caipira. Tradição da música caipira une fãs de diferentes gerações

Das tradições antigas, vários dos melhores compositores da música caipira surgiram no Interior do Estado. Muitas canções ficaram famosas e fizeram história no Brasil todo, como o caso de “boi soberano”, escrita por Izaltino Gonçalves, rio pretense que desde criança mora em Tanabi (SP), no Noroeste Paulista.

Fãs dessa música raiz vão se renovando geração após geração, como Salomão Nassif, um jovem de 17 anos, apaixonado por música raiz e pela arte que conheceu a quase quatro anos.

Salomão aprendeu essa arte quando tinha 14 anos, quando entrou no projeto guri para aprender violão, mas como não tinha mais vaga foi para a viola caipira e desde então se apaixonou por música raiz.

Jerônimo da Silva, José de Jesus e Leonardo Rossetto, três gerações que, além do parentesco, têm em comum a paixão pela sanfona e o amor pela música raiz.

Boi soberano, um dos hinos da música sertaneja raiz, foi uma poesia escrita na década de 1950. O causo do boi com fama de malvado que salvou uma criança em Barretos não aconteceu, foi apenas uma das várias criações do poeta sertanejo que tem atualmente 93 anos,

Aos 17 anos, 25, 50, 80, 93, não importa a idade. Com a tradição é assim: a música caipira continuará conquistando gerações para se manter sempre viva em alto e bom som.

