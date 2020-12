tradizione-e-grandi-firme:-a-ortisei-la-biennale-del-legno

Il filosofo Platone ed il produttore dj Giorgio Moroder: può sembrare strano ma sono stati loro a ispirare, tra gli altri, la quinta edizione della Biennale Gherdëina, che si svolge da dopodomani, 21 luglio, all’11 settembre ad Ortisei, in Val Gardena.

LE IMMAGINI

Il titolo della manifestazione – “From Here to Eternity / Da qui all’eternità ”- coincide con quello di un brano degli anni ’70 del discografico che nacque (nel 1940) proprio ad Ortisei, la splendida cittadina delle dolomiti altoatesine, famosa anche per le sue sculture in legno. Il materiale ligneo e la sua lavorazione rimangono una caratteristica importante del luogo ma, in questo caso, è solo un punto di partenza per le opere d’arte realizzate dai 12 artisti invitati dal curatore Adam Budak, già curatore oltre che alla National Gallery di Praga anche di Manifesta 7, della Kunsthaus Graz e del padiglione Estonia alla Biennale di Venezia.

Sua la scelta di confrontarsi con il tema della tradizione guardando al contemporaneo e coinvolgendo artisti internazionali come Stephan Balkenhol (Germania), Katinka Bock (Gemania), Fernando Sánchez Castillo (Spagna), Anna Hulacová (Repubblica Ceca), Franz Kapfer (Austria), Symons Kobylarz (Polonia), Christian Kosmas Mayer (Germania), e cinque nomi italiani: Marzia Migliora, Adrian Paci (nato in Albania ma di fatto italianizzato), Nicola Samorì, Xavier Veilhan, Michele Bernardi.

Sei di essi hanno realizzato opere nuove, create appositamente per il luogo e per la biennale e ci sono riusciti proprio grazie al contributo degli artigiani locali. Materiali – ed economie locali – si confrontano con le diverse modalità espressive e concettuali degli artisti per un risultato finale eterogeneo: si spazia dalla scultura che, nel caso di Stephan Balkenhol e della sua opera “Grand homme chemise blanche, jeans bleu” quasi rivendica il suo status di essere solida e concreta (una figura umana alta quasi tre metri) avvalendosi della sua tradizione che si basa su legno e scalpello, fino ai lavori “effimeri” di Michele Bernardi, che supera la sua conoscenza e competenza della lavorazione di legno e intarsio per realizzare un’opera basata su concetti di spazio e di tempo.

La quinta edizione della Biennale Gherdëina si potrà visitare fino all’11 settembre 2016, giornata conclusiva in cui si terrà un concerto, alle ore 16 al monte Rasciesa, di J.Luther Adams, con la partecipazione di Takt



Percussion Group & friends, in collaborazione con il Transart – Festival of Contemporary Culture.





Informazioni utili



Dal 22 luglio al 11 settembre 2016



Da lunedì a sabato, ore 10:12.30 e 16 :19.00Ortisei, Piccola Piazza Sant’Antonio e Circolo Artistico e Culturale

www.biennalegherdeina.it