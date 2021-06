tradizione-e-innovazione:-a-tu-per-tu-con-chiara-andreatti

Potocco, storica azienda friulana che da un secolo studia e crea arredi per ambienti indoor e outdoor, dà inizio a una nuova collaborazione, affidando la direzione artistica del brand a Chiara Andreatti. La designer, di origini veneziane ma di base a Milano, ha collaborato con numerosi studi di design di fama internazionale e con brand come Glas Italia, Lema, Gebrüder Thonet Vienna, Arflex Japan, Non Sans Raison, Starbucks, MM Lampadari, CC-Tapis, Pretziada, PaolaC., Ichendorf, Mingardo. Il suo stile, dalle forme discrete ed eleganti, guarda alla natura e costruisce vere e proprie narrazioni.

Chiara Andreatti x Potocco

Tradizione artigianale rigorosamente Made in Italy, ma anche innovazione e contemporaneità. Sono questi i cardini sui quali si fonda Potocco. Ci racconta come è avvenuto l’incontro con l’azienda?

«Lavoravo già con l’azienda da tre anni come designer, e già all’epoca sono stata coinvolta fin da subito in modo attivo nella supervisione dei prototipi che mi ha dato modo di conoscere da vicino la loro realtà. La filiera produttiva è completamente interna, gran sapere nella lavorazione del legno, pellami e imbottiti sono caratteristiche che non trovi facilmente in un’azienda soprattutto al giorno d’oggi. Progetto dopo progetto si è innescato un rapporto di fiducia che ci ha portato fin qui, a inizio anno mi hanno chiamato per seguire la direzione artistica del brand con la volontà di rinnovare e rinfrescare la loro immagine».

Chiara, il suo stile si ispira alle eleganti ma semplici forme della natura. Porterà questa sua attitudine anche in Potocco?

«Sicuramente il linguaggio personale di ognuno e la propria impronta estetica ed emozionale viene riportata non solo nella progettazione di un prodotto o arredo, ma ancor meglio nella direzione artistica di un brand. È il modo migliore per esprimere la personale visione dell’azienda e per farla crescere con te mantenendone il DNA. Diventa un progetto non solo di disegno sul singolo pezzo, ma un lavoro che coinvolge attitudini artistiche e fa lavorare vari ambiti in modo intrecciato… la fotografia, la grafica, la scenografia, la parte digitale e web».

La nuova collezione del brand abbraccia passato e futuro, sperimenta con texture e materiali e… cos’altro?

«È stato fatto un lavoro di restyling applicato su arredi esistenti riproponendoli in una nuova veste cromatica e materica, nuove finiture che passano dal tessile, a nuove essenze di legni masselli abbinati a pietre naturali, marmi e quarziti. Sono stati presentati nuovi modelli e assieme alla rivisitazione degli arredi esistenti è stato presentato un nuovo catalogo News 21. Più che un catalogo è un racconto fatto di luoghi, natura e arredi. Dai salotti, alle sale da pranzo, alle grandi terrazze contornate da pini marittimi e scogliere, gli arredi diventano i protagonisti di questo storytelling. Ho voluto esaltare le qualità essenziali che caratterizzano l’azienda Potocco ovvero alta manifattura e qualità nelle materie prime. Potocco è un punto di riferimento nel settore dell’arredo Made in Italy e conta su una filiera produttiva completamente interna che ho voluto raccontare con degli scatti realizzati ad hoc da Francesca Ferrari, dandone uno storytelling fresco e contemporaneo».

Quanto è importante confrontarsi con il passato di una azienda – in questo caso un brand storico come Potocco – e come si riesce a innovare senza stravolgere l’identità di un marchio?

«La storicità di un’azienda friulana fondata a inizio ’900 porta un peso importante nel mio ruolo. Dopo una piacevole telefonata con Antonino, padrone e presidente dell’azienda, mi è stato chiesto di portare un’ondata di freschezza e innovazione, con la volontà di ripensare a una Potocco dalla patina più attuale e contemporanea, che strizza l’occhio a innovazione e ricercatezza. La qualità del prodotto rimane invariata, c’è in atto unicamente un restyling vero e proprio materico, tessile e cromatico e un modo sicuramente nuovo di ambientare e far dialogare assieme i loro arredi. Ho scelto volutamente una location dal forte carattere modernista per staccare e creare un forte contrasto con i loro arredi dall’impronta ricca e disegnata».

Da dove arriva l’ispirazione della nuova collezione?

«Ho lavorato molto sugli accostamenti per creare dei nuovi codici di lettura degli arredi. Nello sdrammatizzare e nell’alleggerire sia lo spazio che il prodotto stesso, creando salotti, stanze studio, sale pranzo che richiamano differenti atmosfere».